Puolustajan tilanne heikkenee Pokrovskissa – Pekka Toveri: Uusi Bahmut uhkaa

Ukrainan tilanne on muodostunut vaikeaksi Pokrovskin kaupungissa, arvioi europarlamentaarikko ja Puolustusvoimien pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri (kok./EPP).
– Tilanne Pokrovskissa heikkenee, eikä sitä helpota ylijohdon haluttomuus aidosti nähdä tilannetta yhdistettynä härkäpäiseen asemien pitämiseen ilman että valmistellaan vetäytymistä uusille valmistelluille linjoille.
– Uusi Bahmut uhkaa, Toveri varoittaa.
Bahmut on itäisessä Ukrainassa oleva kaupunki, jonka Venäjä valtasi pitkän taistelun jälkeen vuonna 2023. Kaupungin sotilaallista merkitystä on kuvailtu pieneksi, mutta Ukrainalle kaupungin menettäminen oli symbolinen tappio.
Toveri jakoi X-kirjoituksensa ohessa Ukrainska Pravdan artikkelin, jossa arvioidaan syitä puolustajan vaikeuksille Pokrovskin kaupungissa ja mahdollisia seurauksia, mikäli Venäjä saa kaupungin kokonaan haltuunsa.
Ensimmäiset pienet venäläissotilaiden ryhmät onnistuivat tunkeutumaan kaupunkiin heinäkuussa. Sen jälkeen paine on vain kasvanut.
Ukrainska Pravdan mukaan yksi syy vaikeuksille on asevoimien ylijohdon hidas reaktio Venäjän ensimmäisiin hyökkäysyrityksiin. Ukrainalaispataljoonan varakomentaja kertoo lehdelle, että kaupungin puolustajat eivät saaneet lisäresursseja tai täydennyksiä.
Paineen kasvettua täydennysten tuominen kaupunkiin muuttui mahdottomaksi. Venäjän droonit tarkkailevat kaupunkiin vieviä reittejä. Hyökkääjä hallitsee ilmatilaa kaupungin yllä.
Tilanteen huononeminen Pokrovskissa jäi myös Ukrainan muiden pienimuotoisten onnistumisten varjoon, lehti arvioi.
Kaupungissa operoivien joukkojen komentajien kerrotaan myös antaneen ylioptimistista tai suorastaan valheellista tietoa joukkojensa taistelukyvystä tai asemista.
Erään kaupunkia puolustavan prikaatin upseeri kuvailee, että ylijohto ei halua hyväksyä totuutta.
– Olen toistuvasti ottanut esille kysymyksen uudelleenryhmittymisestä ja toisen puolustuslinjan puuttumisesta, hän kertoo.
Prikaatin komentajan mukaan ylemmät upseerit eivät ole kiinnittäneet huomiota esitettyihin kysymyksiin. Riskinä on, että kaupungissa olevat joukot joutuvat saarroksiin.
