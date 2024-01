”Puolustajalla on etu” – Israelin operaatio siirtyi vaikeaan vaiheeseen

Israelin asevoimien joukkojen kerrotaan edenneen äärijärjestö Hamasin tärkeään linnakkeeseen Khan Yunisin kaupungissa Gazan eteläosissa.

Alueelta löydettiin aseiden lisäksi tiedusteluasiakirjoja, Times of Israel -lehti kertoo. Operaation sanotaan etenevän aiempaa kohdennetummilla iskuilla Hamasia vastaan, sillä monia yksiköitä on jo vedetty pois Gazan kaistaleelta.

Hamasin arvioitiin aiemmin sijoittaneen tärkeimmät johtokeskuksensa Khan Yunisin alle rakennettuihin tunneleihin. Maanalainen verkosto on yhteydessä äärijärjestön johtajien koteihin.

Israelin 98. maahanlaskudivisioonan komentaja, prikaatikenraali Dan Goldfus esitteli medialle 20 metriä maan alla kulkevaa betoniseinäistä tunnelia. Niiden läpikäynti ja tuhoaminen on erityisen työlästä.

– Maan alla puolustajalla on etulyöntiasema. Työskentelemme parhaillaan tunneliverkoston purkamiseksi, Goldfus sanoo Wall Street Journal -lehdelle.

Hänen mukaansa sotilaat käyvät parhaillaan läpi tunneliverkostoa ja yrittävät savustaa ulos niissä piileskelevät Hamas-taistelijat. Prikaatikenraali kuvailee operaatiota haastavaksi.

Israelin asevoimat ilmoitti aiemmin saaneensa Gazan pohjoisosat hallintaansa, vaikka hajanaiset yhteenotot Hamasin taistelijoita vastaan ovat jatkuneet alueella. Hamasin alueelliset pataljoonat on pääosin tuhottu.

Eteneminen on hidasta etelässä, jonne on paennut valtava määrä palestiinalaisia siviilejä. Arviolta kaksi miljoonaa ihmistä siirtyi Gazan pohjoisosien taisteluiden alta. Huolena on, että mahdollinen tulitauko antaisi Hamasille mahdollisuuden vahvistua ja palata valtaan, mikä olisi strateginen tappio Israelille.

– Koska ihmiset ovat kerääntyneet etelään, ei Israel voi toimia täällä aiempaan tapaan aiheuttamatta satoja tuhansia kuolonuhreja. Yhdysvallat ei antaisi koskaan tukeaan tällaiselle, Arab Gulf States Institute -ajatushautomon tutkija Hussein Ibish sanoo.