Puolustaja kaappasi ”korttelintuhoaja” -hirmuaseen ja käänsi sen venäläisiä vastaan

Ukrainan sosiaalisessa mediassa on julkaistu video (alla), jossa Venäjän asemia tulitetaan kaapatulla TOS-1A-raketinheitinjärjestelmällä.

Asiasta Twitterissä kertovan Euromaidanpressin mukaan ukrainalaisjoukot ovat kaapanneet useita TOS-1A-heittimiä ja latausajoneuvoja venäläisiltä sodan aikana. Niiden käytöstä venäläisiä vastaan ei kuitenkaan ole juuri tullut tietoja.

Verkkouutiset on kertonut epätavallisesta ja pelätystä asejärjestelmästä muun muassa tässä jutussa. Myös ”korttelintuhoajana” tunnettu TOS-1A on viralliselta venäläisnimitykseltään raskas liekinheitinjärjestelmä. Kyse on kuitenkin raketinheittimestä, jossa käytetään termobaarisia räjähteitä.

Aseen täysi, 24 raketin tuli-isku voidaan laukaista 12 sekunnissa, ja se tuhoaa täysin 200 kertaa 200 metrin laajuisen alueen. Ase soveltuu erityisen hyvin linnoitettujen asemien tuhoamiseen. Siltä suojautuminen on lähes mahdotonta.

Venäjä on käyttänyt heittimiä sodan aikana toistuvasti ja tuhoisasti asutuskeskuksissa.

Reportedly captured Russian TOS-1A thermobaric rocket launcher used against Russian troops

Ukraine captured a few TOS-1As and loader vehicles for them earlier in the war. The hits in the video don't look like those of its regular thermobaric munitions.

📹https://t.co/PcEF4hapF7 pic.twitter.com/GdPjF4RIRM

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 9, 2023