Puolueiden tiloista löytyi huumejäämiä Ruotsissa

Ruotsalaisten eduskuntapuolueiden tiloista on löytynyt jäänteitä kokaiinista, kertoo ruotsalaislehti Aftonbladet.

Jäänteitä kokaiinista löytyi liberaalien, sosiaalidemokraattien, ruotsidemokraattien ja vasemmistopuolueen käyttämistä wc-tiloista.

Löydöt tehtiin huumetestiliinalla valtiopäivien rakennuksessa sijaitsevien puolueiden toimistojen wc-tiloista. Tiloihin pääsee vain kulkuluvalla tai sen omistavan ihmisen seurassa.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan näytettä ei otettu maltillisen kokoomuksen käyttämistä tiloista.

Aftonbladetin paljastus on herättänyt runsaasti keskustelua Ruotsissa. Useamman eduskuntapuolueen puheenjohtaja on ilmaissut pitävänsä paljastusta vakavana.

– Tämä on työpaikka, jonka on oltava huumeeton ja turvallinen. Sillä on erittäin vahva symbolinen arvo, jos korkeimman päätöksenteon paikka ei ole huumeeton. Olen järkyttynyt, kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja varapääministeri Ebba Busch sanoi Aftonbladetille.

Ne puolueet, joiden tiloista on löydetty kokaiinijäämiä, ovat vaatineet lisäselvitystä asiasta.