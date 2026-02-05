Verkkouutiset

SDP:n puolueteltta ja logo Hakaniemen maalaismarkkinoilla Hakaniementorilla Helsingissä 1. helmikuuta 2026., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Puolueen konkarivaikuttaja HS:ssä: SDP etenee sammutetuin lyhdyin vaaleihin

  • Julkaistu 05.02.2026 | 10:42
  • Päivitetty 05.02.2026 | 10:42
  • Politiikka, SDP
Mikko Rönnholmin mielestä SDP ei ole rohjennut puhua veronkorotuksista.
SDP:n entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Mikko Rönnholm kaipaa puolueeltaan Helsingin Sanomien 80-vuotissyntymäpäivähaastattelussa rohkeutta oman linjan esiin tuomiseen niin ulko- kuin talouspolitiikassakin. Konkaripoliitikon mukaan SDP on etenemässä sammutetuin lyhdyin vaaleihin, koska pelkää edessä siintävän pääministeripaikan menettämistä.

Talouspolitiikassa SDP:llä olisi pitänyt Rönnholmin mielestä olla rohkeutta puhua veronkorotuksista:

– Verokysymyksillä ei koskaan voiteta vaaleja, mutta puolustusmäärärahojen nousu on niin merkittävää, että ei sitä (sopeuttamista) kerta kaikkiaan voi tehdä kokonaan velkaantumisella tai leikkaamisella. Ne vievät kansalaisten uskon yhteiskuntaan, jota heidän pitäisi puolustaa, Rönnholm sanoo.

Ulkopolitiikassa Rönnholmin mielestä puolueen olisi pitänyt arvostella selkeäsanaisemmin Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin politiikkaa. Hän muistuttaa, ettei ”sosiaalidemokraattien tarvitse olla oppositiossa valtionhoitajia”.

Rönnholmin mukaan SDP:n ”liian korkeat gallup-tulokset” tekevät puolueen varovaiseksi. Haastattelu on tehty ennen tänään torstaina julkaistua Ylen tuoretta puoluekannatusmittausta, jossa SDP:n kannatus oli noussut entisestään.

