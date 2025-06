Puolet suomalaisista ajoittaa sähkönkulutusta

Joka toinen suomalainen pyrkii siirtämään sähkönkulutustaan ajankohtiin, jolloin sähköä on tarjolla runsaasti, selviää Helenin Norstatilla teettämästä kyselytutkimuksesta.

Tulos kertoo halusta osallistua energiajärjestelmän tasapainottamiseen ja uusiutuvan energian tehokkaampaan hyödyntämiseen. Ylivoimaisesti suurin syy kulutuksen ajoittamiseen on kustannussäästö.

Erityisesti nuoret vastaajat erottuvat joukosta: sähkönkulutustaan ajoittavia 18–29-vuotaita motivoi kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. 39 prosenttia näistä vastaajista kertoi tämän olevan syynä ajoittamiseen, kun kaikenikäisten vastaajien keskuudessa vastaava osuus oli vain 22 prosenttia.

– Tulos kertoo nuorten ilmastotietoisuudesta ja halusta vaikuttaa päästökehitykseen omilla valinnoilla. Myös nuorille kustannussäästö oli silti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistäkin tärkeämpi tekijä sähkönkulutuksen ajoittamisessa, Helenin asiakkuuksista ja palveluista vastaava johtaja Anu-Elina Hintsa toteaa tiedotteessa.

Sähkönkulutustaan ajoittavista nuorista vastaajista 72 prosenttia kertoi kustannussäästön kannustavan siirtämään sähkönkulutusta niihin hetkiin, kun sähkön tarjonta on koholla. Kaikenikäisten vastaajien keskuudessa vastaava osuus oli 85 prosenttia.

Sähkönkulutuksen ajoittaminen hetkiin, jolloin sähköä on runsaasti tarjolla, auttaa tasapainottamaan energiajärjestelmää ja sähkön hinnanvaihteluita.

Lisäksi se vähentää energiantuotannon päästöjä, sillä sähköä on eniten tarjolla tuulisina ja aurinkoisina päivinä, jolloin uusiutuvan energian tuotanto on suurimmillaan. Tällöin sähkön hinta on usein myös edullisimmillaan.

Helen muistuttaa sähkön hinnan kysyvän kohtuullisempana, kun tuotanto ja kulutus kohtaavat paremmin.