Puolan kenraali: Uhka rajalla on jatkuvaa

Puolan asevoimien kenraali Krzysztof Krol sanoo virolaisen Postimees -lehden haastattelussa, että siirtolaispaine Valko-Venäjän vastaisella rajalla on yhä kova.

– Puolan kohdalla puhumme sadoista ihmisistä, jotka yrittävät ylittää rajamme. Meidän on osoitettava asianmukaiset resurssit EU:n ja Schengenin alueen ulkorajojen suojelemiseen. Tämän rajapaineen vaikutus näkyy jo Puolasta Saksaan mentäessä. He ovat laittaneet raja-asemat takaisin toimintaan. Tämä on Schengen-sääntöjen vastaista ja johtuu Venäjän toimista, kenraali toteaa.

Puolaan pyrkivien siirtolaisten määrään hänen mukaansa vaikuttaa vuodenajat ja Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukashenkan oikut. Kyse on hybridihyökkäyksestä.

– Uhka on kuitenkin ehdottomasti jatkuvaa, emmekä tiedä keitä nämä rajat ylittävät ihmiset ovat. Olemme jo menettäneet yhden puolalaisen sotilaan rajalla, Krol viittaa kesäkuun hyökkäykseen, jossa siirtolainen puukotti kuoliaaksi 21-vuotiaan puolalaisen sotilaan rajalla.

Siirtolaisten joukossa voi hänen mukaansa olla terroristeja ja muita vaarallisia henkilöitä.

– Suojellaksemme EU:n kansalaisia ​​meidän on suojeltava näitä rajoja, kenraali sano

Siirtolaiset tulevat Valko-Venäjältä, mutta Venäjä on Krolin mukaan syyllinen tilanteeseen. Lukashenka noudattaa Kremlin käskyjä.

– Venäläiset eivät välitä ihmisistä. Tämä on Venäjän hallituksen tukema rikos, koska siirtolaiset myös maksavat heille siitä. Puhumme köyhistä ihmisistä, jotka tulevan maailman vaarallisilta alueilta, kenraali sanoo.

– Heidän joukossaan on myös erittäin epäilyttäviä henkilöitä ja perheitä, jotka siirtyvät Puolan sairaaloihin heti rajan ylittymisen jälkeen. Kuvitelkaa sitä, että tavallinen kansalainen sattuu jonkun tuntemattomasta paikasta tulevan ja tuntemattomia sairauksia kantavan henkilön kanssa samalle osastolle.