”Puolan asevoimat läpäisi ensimmäisen tulikokeensa”

Puolan asevoimat ja liittolaiset ovat läpäisseet ensimmäisen tulikokeensa, pääministeri Donald Tusk sanoo Puolan yleisradio TVP:n mukaan.
Puolalaiset ja Nato-liittolaisten hävittäjäkoneet pudottivat varhain aamulla keskiviikkona useita Puolan ilmatilaan tunkeutuneita venäläisiä hyökkäyslennokkeja. Lennokkeja tuli rajan yli maan länsiosassa Venäjän massiivisen Ukrainaan kohdistuneen ilmahyökkäyksen aikana.
Tusk kutsui hallituksensa hätäkokoukseen tilanteen takia. Pääministeri kuvasi kokouksen jälkeen Puolan asevoimien torjuneen onnistuneesta ”suoran uhan” maalle muodostaneet lennokit.
– Käytännöt toimivat, päätöksentekoprosessi oli virheetön ja uhka eliminoitiin kiitos komentajien, sotilaiden ja liittolaisten päättäväisyyden, Tusk sanoi.
Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Moskovan lennokkeja ammutaan alas Nato-jäsenen ilmatilassa.
Donald Tuskin mukaan elämä jatkuu entisellään, eikä paniikkiin ole aihetta.
– Tällä hetkellä ei ole mitään tarvetta saattaa voimaan rajoituksia, jotka vaikeuttaisivat kansalaisten päivittäistä elämää.
Tilannetta kuitenkin arvioidaan pääministerin mukaan jatkuvasti.
Puola on ilmoittanut sulkevansa Valko-Venäjän vastaisen rajansa siellä käynnistyvän Venäjän Zapad-suurharjoituksen takia.