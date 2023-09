Puolan kenraali kehottaa Ukrainan arvostelijoita suuntaamaan energiaansa auttamiseen

– Ukrainan vastahyökkäyksen länsimaisten kriitikoiden tulisi muuttaa painopistettään ja käyttää energiaansa varmistaakseen, että Ukraina saa lisää varusteita ja aseita sotaan Venäjän kanssa, Puolan asevoimien esikuntapäällikkö, kenraali Rajmund Andrzejczak sanoo Ukrinformin haastattelussa.

Kenraalin mukaan Ukraina ei ole sodassa pientä maata tai aseellista ryhmää vastaan, vaan venäläisen yhteiskunnan tukeman suuren ydinasevaltion kanssa.

– Siksi kysyisin mieluummin näiltä kommentoijilta, jos he olisivat ukrainalaisten sijassa: valmistautuisivatko he paremmin ja edistyisivätkö he enemmän? Siksi vaihtaisin painopistettä, jotta voisin tukea ukrainalaisia moraalisesti, enkä kritisoida heitä. Tämä on moraalitonta ihmisen näkökulmasta, Andrzejczak sanoo.

Hänen mukaansa energiaa tulisi käyttää paremmin ja Ukrainaan pitäisi lähettää enemmän varusteita ja aseita, ”koska Ukrainalle tässä sodassa on kyse kaikesta, ja myös puolalaisille”.

Jotkut länsimaiset poliitikot ja sotilasasiantuntijat ovat kritisoineet Ukrainan armeijan vastahyökkäyksen tahtia ja sanoneet sen olevan liian hidas.