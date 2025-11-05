Verkkouutiset

Sotilasdrooni. EHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Puola ei jää odottamaan EU:n droonimuuria – entä Suomi?

  • Julkaistu 05.11.2025 | 15:40
  • Päivitetty 05.11.2025 | 15:06
  • Droonit
Puolustusvaliokunnan jäsen ehdottaa nopeaa etenemistä.
Puola aikoo rakentaa droonimuurinsa itse, eikä se jää odottamaan EU:n yhteisen hankkeen etenemistä.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) kirjoittaa blogissaan, että ”Puolan ratkaisu on kova ja oikea”.

– Valitettavasti itsekin ajattelen niin, että tässä ei ole aikaa vuosien EU-komissio, EU-parlamentti ja EU-päämiespyöritykseen, vaan rakentaminen tulee alkaa puolalaisessa aikataulussa, Heinonen esittää.

– Pidän tätä ratkaisua Puolalta siis oikeana ja toivon, että myös meillä ratkaisut tehdään vastaavasti. EU:n yhteisen drooni-muurin edessä on kuitenkin edelleen yleensä aina sana ”mahdollinen”, puolustusvaliokunnan jäsen toteaa.

EU:n droonimuuri on suunnitteilla oleva yhteiseurooppalainen puolustusjärjestelmä, joka havaitsee ja torjuu luvattomia miehittämättömiä ilma-aluksia. Siihen kuuluu kuuluu tutkia, sensoreita ja häirintälaitteita. Hanke perustuu Ukrainan sodasta saatuihin kokemuksiin drooniuhkista.

– Kysymys on siis nimenomaan drooneja vastaan toimivasta kyvykkyydestä, ja kuten Ukrainasta olemme saaneet huomata, pitää järjestelmän elää koko, muuttua ja kehittyä, sillä niin muuttuvat hyökkäysdroonitkin, Heinonen kirjoittaa.

 

