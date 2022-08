Punaiseksi maalattuja ajoneuvoja ajanut ydinvoimalan alueelle

Ukrainan valtiollinen atomienergiayhtiö Energoatom kertoo tiedotteessaan, että Venäjä kokoaa joukkojaan ja kalustoaan Zaporižžjan ydinvoimalan alueelle.

Eilen 22. elokuuta miehittäjät toivat kaksi panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja kuusi erikoiskuorma-autoa ydinvoimalan alueelle, kertoo Energoatom.



Nyt ydinvoimalan alueella on yhteensä 40 sotilaskalustoyksikköä. Ensimmäisen voimalaitosyksikön luona on 16 sotilasajoneuvoa ja toisen luona seitsemän. Voimalaitosyksikköjä yhdistävien rakenteiden luona on kaksitoista kalustoyksikköä.

Venäläissotilaita on kerääntynyt paikalle runsaasti ja osalla on hengityssuojaimet. Lisäksi niin kalusto kuin sotilaatkin ovat punaisiksi maalattuja.

Energoatom huomauttaa, että elokuun aikana venäläisjoukot ovat tulittaneet voimalaitosta. Viimeisin tulitus oli 20. elokuuta, jolloin voimalaitosyksikköjä yhdistävät rakenteet vahingoittuivat.

Yhtiö ilmoittaa, että laitoksen ukrainalainen henkilökunta jatkaa toimintaansa ja yrittää varmistaa ydin- ja säteilyturvallisuuden sekä eliminoida mahdollisten vaurioiden seuraukset.

– Ydinvoimala on edelleen Venäjän armeijan miehittämä ja hallinnassa. Ottaen huomioon, että maahantunkeutujan toimintaa on vaikea ennustaa, on ydinlaitoksen turvallisuus vaarassa. Zaporižžjan ydinvoimala on edelleen toiminnassa ja tuottaa sähköä kotimaan tarpeisiin.

Viime viikolla Ukrainan sotilastiedustelu (GUR) ilmoitti, että sen saaman vahvistuksen mukaan Venäjän asevoimat suunnittelee terroriteon toteuttamista Zaporižžjan ydinvoimalan alueella.

– Kun huomioidaanydinvoimalan alueelle nyt sijoitettujen aseiden määrä ja toistuvat provokatiiviset tulittamiset, on laajan terroriteon toteuttamisen todennäköisyys suuri, tiedotti GUR.

Energoatom ja Ukraina vetoavat ”maailman aloittamaan välittömät toimet Venäjän pakottamiseksi luopumaan Zaporižžjan ydinvoimalasta ja siirtämään voimalaitos Ukrainan valtion hallintaan koko maailman turvallisuuden nimissä”.

Ukrainan itsenäisyyspäivä on huomenna 24. elokuuta, jolloin Venäjän on pelätty tekevän jotain ”erityisen rumaa”, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.