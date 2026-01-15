Puhtaan siirtymän verotuki jatkuu – tukea jopa 150 miljoonaa per yritys

Puhtaan siirtymän teollisten investointien verotuki on saamassa jatkoa. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan torstaina jatkon reunaehdoista.

Verotuen jatkon arvioidaan vauhdittavan vihreän siirtymän investointeja.

Suomessa otettiin viime vuonna käyttöön uusi määräaikainen verotuki suurille puhtaan siirtymän investoinneille. Tuen tavoitteena on ollut lisätä sähköä hyödyntäviä suuria teollisia investointeja ja samalla tukea puhtaan siirtymän teollisuuden rakentumista Suomeen.

Business Finlandin hallinnoimaa verohyvitystä myönnettiin yhteensä 37 hankkeelle noin 2 miljardin euron edestä. Myönnetyt hyvitykset pohjautuivat yhteensä noin 15 miljardin euron investointikustannuksiin.

Hallitus linjasi viime kevään puoliväliriihessä, että puhtaan siirtymän investointien tukemista verohyvityksellä jatketaan.

Verohyvityksen jatkon taustalla on Euroopan komission viime vuoden kesällä hyväksymät puhtaan teollisuuden kehityksen ohjelman valtiontukipuitteet, joiden tarkoituksena on tukea EU:n jäsenmaiden taloutta ja puhdasta siirtymää.

Talouspolittiinen ministerivaliokunta linjasi, että hyvityksen jatko on voimassa vuoden 2027 loppuun asti.

Linjauksen mukaan investoinnin vähimmäismääräksi asetettaisiin edelleen 50 miljoonaa euroa. Euromääräistä kynnystä ei kuitenkaan voitaisi valtiontukisäännöistä johtuen soveltaa energian tuotantoa ja varastointia koskeviin investointeihin. Jos investointi koskee teollisuuden hiilestä irtautumista, voitaisiin vähimmäismäärä laskea investointiohjelman tasolla.

Tiedotteen mukaan verotuen määrä säilyisi pääsääntöisesti ennallaan, eli enintään 20 prosentissa investointikustannuksista, ja tukea saisi myöntää enintään 150 miljoonaa euroa yritystä kohti. Kuitenkin osalle nettonollateknologian investoinneista hyvityksen määrä voisi valtiontukisäännöistä johtuen olla enintään 15 prosenttia. Verohyvityksen 150 miljoonan euron enimmäismäärä laskettaisiin konsernikohtaisesti.

Myös verohyvityksen käyttöä ja myöntämistä koskevat ehdot säilyisivät pitkälti ennallaan. Investoinnin tehnyt yhtiö saisi verotuen huojennuksena yhtiölle määrättävästä yhteisöverosta. Verotukea voisi hyödyntää ensimmäisen kerran sinä vuonna, kun investointi valmistuu, kuitenkin aikaisintaan vuonna 2029.

Verotuen jatkoa koskevaa hallituksen esitystä valmistellaan parhaillaan valtiovarainministeriössä. Tuen voimaantulo edellyttää, että komissio hyväksyy verotuen yhteismarkkinoille sopivaksi valtiontueksi. Lakiluonnos lähetetään lausuntokierrokselle kevään 2026 aikana.