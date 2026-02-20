Puhelin voi lähettää viestejä tietämättäsi – Elisa varoittaa haittaohjelmasta

Vanhempi kertoi X-alustalla ihmetelleensä poikansa puhelinlaskujen suuruutta, kun yhtenä päivänä liittymästä oli lähtenyt lukuisia tekstiviestejä pitkin maailmaa.

Kuvakaappauksen mukaan viestejä oli mennyt kymmeniin maihin, kuten esimerkiksi Italiaan, Serbiaan, Israeliin, Vanuatulle, Kazakstaniin ja Malawiin. Loppusumma nousi 70 euroon.

Elisa vastasi asiakkaalle ketjussa, että ilmiö on tavanomainen, mikäli laitteeseen on päässyt haittaohjelma jonkin linkin klikkaamisen tai sovelluksen latauksen yhteydessä.

Elisan kyberturvallisuuden asiantuntija Lauri Rämö kertoo ilmiöstä tarkemmin Verkkouutisille. Yksittäiset viestit maksoivat kuvakaappauksen perusteella vain joitain kymmeniä senttejä, joten vaikka loppulasku nouseekin suureksi, mikä on hyöty rikollisille?

– Tällaisen toiminnan tarkoitusperiä on huijareilla useita: he voivat viesteillä ohjata liikennettä vilpillisille virtuaalioperaattoreille, levittää haittaohjelmia eteenpäin tai häiriköidä kohteita lähettämällä niille suuria määriä tekstiviestejä, Rämö taustoittaa.

– Haittaohjelmatartunnat eivät itsessään ole kovin tavanomaisia. Sen sijaan se, että tartunnan saaneesta liittymästä alkaa lähteä viestejä ulkomaisiin numeroihin, on tavanomainen oire haittaohjelmatartunnasta – eli kun haittaohjelma on jo päässyt laitteeseen haitallisen sovelluksen latauksen, linkin klikkaamisen tai huijaussivuston kautta, hän jatkaa.

Rämö korostaa ”tietoturvahygienian” merkitystä: Sovelluksia kannattaa ladata vain virallisista sovelluskaupoista, kuten App Storesta ja Google Playsta, eikä epäilyttäviä linkkejä pidä avata.

– Riskeiltä kannattaa suojautua nykyaikaisella tietoturvapalvelulla, jota suositellaan käytettävän tietokoneiden lisäksi myös puhelimissa. Lasten liittymistä kannattaa estää viestien lähettäminen ulkomaille ja palvelunumeroihin, niin voi välttyä yllättäviltä laskuilta, Rämö sanoo.

Haittaohjelmia on erilaisia ja niiden toimintamekanismit voivat poiketa toisistaan merkittävästi. Tietoturvayhtiö Check Point Softwaren tietoturva-asiantuntija Jarno Ahlström neuvoi aiemmin VU:ssa miten toimia, jos epäilys puhelimen saastumisesta on syntynyt.

Puhelimen tehdasasetuksiin palauttaminen saattaa auttaa, mutta teleoperaattori DNA muistuttaa, että se myös poistaa kaiken sisällön.

