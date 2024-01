PS:n valtuutettu vaihtoi kokoomukseen

Vihdin kunnanvaltuuston jäsen Noora Jussila on liittynyt kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän jäseneksi, hän ilmoittaa lähettämässään tiedotteessa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä hyväksyi Jussilan ryhmän jäseneksi kokouksessaan torstaina. Samalla Jussila liittyi kokoomuksen jäseneksi.

Jussila ilmoittaa olevansa innoissaan työstä uudessa valtuustoryhmässä.

– Teen työtä politiikassa kuntalaisia varten, jatkossa kokoomuksen riveistä käsin. Yhteistyö kokoomuksen kanssa on toiminut jo aiemmin todella hyvin ja minut on vastaanotettu ryhmään lämpimästi mukaan. Tästä on hyvä suunnata katseet tulevaisuuteen, hän ilmoittaa tiedotteessa.

Jussila valittiin Vihdin kunnanvaltuustoon kuntavaaleissa 2021 perussuomalaisten ehdokkaana.

Jussila toimii myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen varavaltuutettuna.