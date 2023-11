PS:n Ari Koponen: Oppositio yrittää nostaa kannatustaan nuorten kustannuksella

Perussuomalaiset ja tämä hallitus tekee kaikkensa, että Suomi säilyy turvallisena ja hyvänä maana nuorille nyt ja tulevaisuudessa, ilmoittaa perussuomalaisten ryhmäpuheen välikysymyskeskustelussa pitänyt kansanedustaja, puolueen sivistysvaliokuntavastaava Ari Koponen.

– Välikysymys on opposition järein ase, mille soisi arvokkuutta. Tästä nuorten tulevaisuutta koskevasta välikysymyksestä välittyy mielikuva, että Suomen nuorison tila on hälyttävä. Sitran tänä vuonna julkaistun tulevaisuusbarometrin mukaan suomalaisilla on vahva usko tulevaisuuteen. Etenkin nuoret suhtautuvat tulevaisuuteen innokkaasti.

– Ristiriita välikysymyksen tekstiin on siis selvä. Huolissaan ovat ainoastaan oppositiopuolueet omasta kannatuksestaan, jota he yrittävät kohentaa nuorten pahoinvoinnin kustannuksella, Koponen jatkaa.

Hän painottaa, että nuoret eivät ole maailman huolille immuuneja. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, katujengien luoma turvattomuuden tunne ja koronavirus ovat aiheuttaneet ahdistusta aikuisillekin.

Turvallisuuden eteen kuitenkin tehdään toimia, sanoo Koponen.

– Turvallisuus on kaikki kaikessa – varsinkin nuorten tulevaisuudessa – ja sen eteen teemme lukuisia toimia. Kohotimme ulkoista turvallisuuttamme Nato-jäsenyydellä sekä lisäämme nyt sisäistä turvallisuutta poliisien määrää nostamalla. Katujengirikollisuuteen puutumme tiukasti maahanmuutto- ja kriminaalipolitiikan kautta.

Koposen mukaan välikysymystä lukiessa saa käsityksen, että työttömyys ja etuuksien varassa kituuttaminen on ”perin normaali” tapa elää tämän päivän Suomessa.

– Välikysymyksessä maalataan toivottomuutta ja apeutta sekä ollaan ohjaamassa suomalaisia tukiriippuvuuden alhoon. Me taas haluamme jarruttaa menojen kasvua ja luoda työpaikkoja.

– Oppositiota kuunnellessa moitteita tulee yhtäältä säästöistä ja toisaalta välttämättömistä työmarkkinauudistuksista, joita olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten. Hallitus helpottaa palkkaamista työmarkkinauudistuksilla ja tekee työnteosta kannattavampaa.

Koponen huomauttaa, että nuorten helpompi pääsy työelämään kiinni tuo taloudellista itsenäisyyttä, itsevarmuutta ja vakautta.

– Taloutemme syöksykierre vain jatkuisi, jos kokeilisimme turhaan jo toimimattomaksi todettuja keinoja. Nuorisoamme kohtaan olisi turmiollista jatkaa edellisen hallituksen linjalla.

Koposen mukaan tämä hallitus on hyvin tietoinen koulutuksen haasteista.

– Suomi on loistava maa opiskella. Suomessa ei peritä yliopistoissa kymmenien tuhansien eurojen lukukausimaksuja. Oppivälineet ja koululounas ovat maksuttomia peruskoulussa ja toisella asteella. Opettajamme ovat edelleen maailman parhaimpia. Näistä upeista asioista huolimatta parantamisen varaa on. Opettajat ja oppilaat tarvitsevat työ- ja koulurauhan. Tähän tarvitaan myös rajoja, koska ne ovat aidosti rakkautta.

– Tämä hallitus nostaa perusopetuksen perusrahoitusta, joka on vaalikauden loputtua 200 miljoonaa euroa nykyistä suurempi. Tässäkin taloudellisessa ahdingossa hallitus nimenomaan tukee nuorten tulevaisuutta miljoonien eurojen panostuksella.