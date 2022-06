PS: Valtion menoja priorisoitava ja veroja laskettava

– Perussuomalaiset kannattivat kehysriihessä linjattuja panostuksia maanpuolustukseen, kyber- ja rajaturvallisuuteen sekä ukrainalaisten auttamiseen. Silti hallitus lisäsi jälleen julkisia menoja ilman, että se lainkaan priorisoi muita menojaan tai huomioi julkisen talouden rahoitusasemaa ja budjettitasapainoa, totesi kansanedustaja Vilhelm Junnila perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa julkisen talouden suunnitelman palautekeskustelussa.

Hänen mukaansa vakausohjelma on suppea eikä siinä esitetä tavoitteita tai suunniteltuja toimenpiteitä.

– Suurin menotason kasvu johtuu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, joka vanhojen puolueiden mukaan piti johtaa säästöihin.

Junnilan mukaan niin ironista kuin se onkin, voi korkea inflaatio lyhyellä aikavälillä jopa laskea valtion velkasuhdetta.

– Rakenteelliset ongelmat ja holtiton menopolitiikka uhkaavat kuitenkin keskipitkällä aikavälillä ruokkia inflaatiokierrettä, laskea kulutusta ja kansalaisten ostovoimaa ja siten hidastaa talouskasvua. Suomessa on jo kustannusinflaatio, jonka hidastamiseksi hallitus ei ole ryhtynyt minkäänlaisiin toimiin, hän totesi.

Junnilan mielestä hallituksella on täysin erilainen tilannekuva kuin tavallisella kansalaisella.

– Kun kotitalouksien välttämättömät menot asumisessa, liikkumisessa ja ruokapöydässä nousevat, mietitään keittiön pöydässä, mistä luovutaan. Hallituksen tulee ymmärtää, kuinka suomalaisissa kodeissa nyt kärvistellään. Ulkomaillehan hallitus käyttäytyy sileäkätisenä. Elpymispaketin ja SURE-tukivälineen kautta on lahjoitettu yli viisi miljardia euroa ja kehitysapuun menee toista miljardia. Velanottokykyä on, mutta kohde on väärä, Junnila katsoo.

Hän toteaa, että suuri ja hiljainen työssä käyvä enemmistö ei enää pärjää.

– Työssäkäyvien maksutaakka kasvaa koko ajan. Työssäkäynti on entistä kannattamattomampaa. Monet miettivät saatavaa hyötyä suhteessa tuilla elämiseen. Tämä on vakava asia.

Työllisyyden kasvukin perustuu Junnilan mukaan taikatemppuun.

– Nykyisin henkilö lasketaan työlliseksi, kun tekee säännöllistä palkkatyötä tunnin viikossa. Siksi määräaikaista osa-aikatyötä tekevien määrä kasvaa, vaikka kokoaikatyön kasvuluvut ovat olemattomat. Samaan aikaan sosiaalimenot kasvavat. Työllä ei siis tule toimeen.

Perussuomalaisten mukaan ovatkin veronalennukset polttoaineisiin tai työn tekemiseen tulevat halvemmaksi kuin juoksuttaa väestöä tukiluukuilla.

– Elinkustannuksia alentavia toimia on välttämätöntä tehdä. Energiashokki voi helpottaa ajan myötä, mutta hintakilpailukykymme heikentyminen veroja alentaneisiin maihin nähden, työttömyys ja konkurssit jättäisivät niin syvän jäljen, ettei siitä ilman itkua noustaisi.

Junnila toteaa, että hallitukselle on siunaantunut vaikeuksia, joista osa johtuu Antti Rinteen (sd.) teettämästä ja Sanna Marinin (sd.) toteuttamasta hallitusohjelmasta.

– Korona ja Venäjä eivät ole hallituksen syytä, mutta se, että taloudellinen liikkumavaramme vastata kriiseihin on pieni, on teidän vastuullanne, hän sanoi.

Junnila kehotti hallitusta opettelemaan sanomaan ei, sillä EU:n elpymispaketti ei tule jäämään kertaluonteiseksi, vaikka niin kansalaisille seliteltiin.

– Uudet tukipaketit pyörivät jo valiokuntakäsittelyssä, kuten te kaikki tiedätte. Muuttakaa tärkeysjärjestystä.