Propagandan varjopuoli: Liikekannallepano olisi jyrkkä poikkeus

Sunnuntaina uutisoitiin Bloombergin tietoihin perustuen, että Venäjän turvallisuuspalveluissa vaadittaisiin puolustusministeri Sergei Shoigun ja asevoimien pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovin erottamista sekä täysimittaisen liikekannallepanon aloittamista.

Newsweek kertoo, että Vladimir Putin tyrmäsi tarpeen uudesta mobilisaatiosta kesäkuussa. Hänen mukaansa tarve kuitenkin riippuu siitä, mitä Kreml tahtoo. Joidenkin tahojen mukaan sotilaiden tarve olisi jopa yhdestä kahteen miljoonaa, totesi Putin tuolloin.

Chicagon yliopiston taloustieteen professori, Venäjä-asiantuntija Konstantin Sonin arvioi Newsweekin haastattelussa, että uuden, täysimittaisen liikekannallepanon aloittamista viivyttävät niin viime syksyn osittaisen liikekannallepanon epäsuosio sekä Kremlin propaganda.

– On pari miljoonaa, jotka ovat hyvin iloisia siitä, että Ukrainaa vastaan käydään sotaa, on pari miljoonaa, jotka vastustavat sotaa, ja on kymmeniä miljoonia, jotka eivät kannata sotaa eivätkä protestoi, Sonin toteaa.

Täysimittaista, avointa liikekannallepanoa voisi pitää erikoisena, sillä Kremlin propagandassa Ukrainassa käydään edelleen vain ”sotilaallista erityisoperaatiota”, ei täysimittaista sotaa.

– Tämä on se, mitä Putinille syötetään armeijan ja poliisin raporteissa, ja tämä on se kieli, jota hän puhuu alaisilleen ja suurelle yleisölle. Liikkeellepanosta ilmoittaminen julkisesti olisi jyrkkä poikkeus tästä maailmankuvasta, melkein kuin puhkeaisi pois informaatiokuplasta, toteaa Sonin.