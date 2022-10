Professorin mukaan Venäjää uhkaa uusi romahdus

St. Andrewsin yliopiston strategian professori, sotatieteilijä Phillips O’Brien analysoi Krimin sillalle tehtyä hyökkäystä ja siitä vedettävissä olevia johtopäätöksiä liittyen Ukrainan asevoimien aikeisiin rintamalla.

– Ukraina luo painetta sekä idässä että etelässä samanaikaisesti nähdäkseen, voivatko he aiheuttaa uuden romahduksen (Venäjän rintamalinjoihin), O’Brien toteaa Twitterissä.

– Jo jonkin aikaa on puhuttu siitä, asettavatko ukrainalaiset etusijalle idän (Harkova) vai etelän (Herson) ja mitkä ovat heidän perimmäiset aikeensa. Tämä viikko näyttää osoittavan, että he luovat painetta molemmille suunnille (eri tavoin) ja pyrkivät saamaan jonkin merkittävän tuloksen vuoden loppuun mennessä.

Vaikka huomio on nyt kiinnittynyt Krimin siltaan, hänen mukaansa on tärkeää huomata, että ukrainalaiset ovat viime päivien aikana jatkaneet etenemistään Harkovan alueelta kohti miehitettyä Luhanskin aluetta ja Svatoven kaupunkia.

Venäjän joukot vetäytyivät Svatoven ja Kreminnan tuntumaan Oskil-joelta kuukausi sitten tehdyn Ukrainan vastahyökkäyksen seurauksena. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä

Alueella on käyty viime päivinä kiivaita taisteluita, sillä venäläisten vahvistukset ovat tehneet useita paikallisia hyökkäyksiä.

– Jos/kun ukrainalaiset pakottavat venäläiset vetäytymään Svatovesta, he voisivat aloittaa Venäjän kannalta entistä nöyryyttävämmän hyökkäyksen ja yrittää saarrostaa Severodonetskin sekä Lysytšanskin, O’Brien sanoo.

– Luulisi, että venäläiset laittaisivat kaikki saatavilla olevat joukkonsa peliin suojellakseen Svatovea.

Hänen mukaansa venäläisten kohtaama ongelma on se, että heillä on etelän suunnalla Hersonissa suuri määrä joukkoja, jotka ovat erittäin haavoittuvassa asemassa.

– Lauantainen hyökkäys (Krimin sillalle) osoitti, kuinka haavoittuvainen tämä joukko todella on.

O’Brien korostaa, että Venäjä ei pysty käytännössä kuljettamaan idästä täydennyksiä etelään, jos he eivät voi käyttää Kertsinsalmen siltaa. Venäjällä ei ole miehittämillään alueilla toimivaa rautatieyhteyttä, joka kulkisi suoraan idästä Hersoniin.

– Toisin sanoen ilman Krimin siltaa Hersonissa oleville venäläisjoukoille ei voida kuljettaa raskasta täydennyskalustoa. Joten tämä hyökkäys (sillalle) on saattanut olla todella tuhoisa.

– Venäläiset yrittivät nopeasti rauhoitella kansalaisia toteamalla, että rautatiesilta on toiminnassa – mutta meidän täytyy odottaa ja seurata tilannetta.

O’Brien mukaan tämä on erittäin huolestuttavaa Hersonissa olevien venäläisjoukojen kannalta. Venäläiset kokivat kovia tappioita viime viikolla vetäytyessään etenevien ukrainalaisjoukkojen tieltä Hersonin pohjoisosissa.

Weekend Update–The attack on the Crimean Bridge and what it might say about Ukrainian intentions. Basically Ukraine is pressing in both East and South simultaneously, to see if they can create a new Russian collapse. pic.twitter.com/ETl1Hi5iDY

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) October 9, 2022