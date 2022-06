Professorin mukaan bensiinin hinnannousu on melkein parasta, mitä on tapahtunut

Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo kirjoittaa Ylen kolumnissaan, että ”bensan hinnannousu on melkein parasta, mitä pitkään aikaan on tapahtunut”.

Hän luonnehtii, että koronakriisillä ja Ukrainan sodalla on väriltään vihreä hopeareunus. Pandemia rajoitti matkustamista ja muuta taloudellista toimintaa niin, että ilmastopäästöt notkahtivat alaspäin ensi kertaa aikoihin. Sota on taas nostanut valtavasti polttoaineen hintaa. Myös tämä on Heikki Hiilamon mukaan hyvä uutinen ympäristölle.

– Juuri nyt meillä on mahdollisuus pelastaa maapallo lapsillemme vähentämällä riittävän rajusti fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Siksi – vaikka kuinka sattuisi – bensan hinnan nousu on niin hyvä asia, Hiilamo kirjoittaa.

Professorin mukaan bensiinin hintaa ei pidä lähteä alentamaan vaan kohonneita hintoja on kompensoitava pienituloisille. Hän huomauttaa, että on kuitenkin vaikea tietää, kenelle hintojen nousu aiheuttaa ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.

Yllättäväksi esimerkiksi hintashokin vaikutusten hoidosta Heikki Hiilamo nostaa Iranin. Energian hintatuet poistettiin siellä vuonna 2010. Tämä johti polttoaineen hintojen moninkertaistumiseen. Vastapainona käyttöön otettiin Hiilamon mukaan eräänlainen perustulo, joka maksettiin kaikille. Työn tarjonta ei hänen mukaansa silti vähentynyt.

– Toivottavasti päättäjiemme pöksyt kestävät, eikä energiahintojen nousua lähdetä suitsimaan veronalennuksilla, Hiilamo toteaa.

Hänen mukaansa tarvitaan päinvastoin entistä korkeampia veroja ja hintoja fossiilisille polttoaineille sekä uudenlaisia keinoja hinnannousun kompensoimiseksi pienituloisille.

Hiilamo toteaa pitävänsä lupaavimpana keinona energiahintojen nousua kompensoivaa ”perustukea”, joka ei korvaisi sosiaaliturvaa vaan toimisi ”erillään sosiaaliturvasta”.

Heikki Hiilamo luonnehtii maapallon pelastamista fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähentämällä kaikkien yhteiseksi talkooksi, ”johon jokaisen tulisi osallistua kykyjensä ja tarpeidensa mukaan”. Perustuki tasaisi hänen mukaansa tätä taakkaa.