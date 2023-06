Professori: Yritetäänkö pätevän kenraalin paluu sodanjohtoon torpata?

The New York Times (NYT) kertoi yhdysvaltalaisten tiedusteluviranomaislähteiden väittävän Venäjän ilmavoimien komentajan, kenraali Sergei Surovikinin olleen etukäteen tietoinen Jevgeni Prigozhinin juhannuskapinasta, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti sanoo NYTin vaikuttavan välillä ”Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisön PR-toimistolta” ja kirjoittaa ”kyynikkona” arvelevansa väitteissä olevan kyse informaatio-operaatiosta.

– Surovikin vetosi nopeasti julkisuudessa Wagnerin palkkasotureihin, että nämä rauhoittuisivat osoittaen selvästi – vastoin aiempia arveluita läheisestä suhteesta Prigozhiniin – että hän on uskollinen Kremlille.

Galeotti huomauttaa, että uskollisuutensa vakuuttaminen olisi voinut helpottaa Surovikin asemaa ja tehdä hänestä jälleen kelvollisen johtamaan sotatoimia Ukrainassa tai peräti pääesikunnan päällikön Valeri Gerasimovin jälkeen.

– Ollaksemme rehellisiä, tämä [Surovikinin paluu Ukrainan sotatoimien johtoon] ei olisi hyvä asia Ukrainalle. Surovikin ei ole mukava mies, mutta hän on vaarallisen pätevä kenraali. Kuten sanoin, tämä on vain spekulaatiota, mutta vihjailu hänen osallisuudestaan Prigozhinin petokseen – Putinin omia sanoja käyttäen – vaikuttaisi hyvältä keinolta torpata hänen mahdollinen paluunsa.