Professori Ylelle: Todennäköisesti tuhansia länsimielisiä ukrainalaisia teloitetaan

Venäjän presidentti Vladimir Putin on päättänyt uudesta suurhyökkäyksestä Ukrainaan, ja Ukraina yrittää nyt epätoivoisesti estää sen toteutumisen iskuilla öljynjalostamoihin, arvioi Turun kauppakorkeakoulun professori ja Venäjä-tutkija Kari Liuhto Ylen uutisille.

Liuhdon näkemys on, että Putin aloittaa suurhyökkäyksensä kesän loppuun mennessä. Putin uskoo, että sodan jatkaminen saa kannatuksen kansalta.

– Suurhyökkäys on valitettavasti tulossa. Operaatio on jo alkanut. Ainoa asia, joka voi estää operaation onnistumisen on, että Ukraina saa nyt tykistöammuksia länneltä riittävän nopeasti, Liuhto sanoo.

Professorin mielestä Euroopassa ei täysin ymmärretä, mitä Venäjän hyökkäys onnistuessaan merkitsisi Euroopalle ja Ukrainan olemassaololle.

– Jos Venäjä onnistuu miehittämään Ukrainan, todennäköisesti tuhansia länsimielisiä ihmisiä yksinkertaisesti teloitetaan. Lisäksi alkaa miljoonien länsiukrainalaisten pako Eurooppaan. Tämä tulee Euroopalle todella kalliiksi, professori toteaa Ylelle.

Liuhto myös muistuttaa, että Putin ei tyydy miehitettyihin Itä-Ukrainan alueisiin. Ukrainan jälkeen vuorossa ovat todennäköisesti Moldovan Transnistria ja Gagauzia.