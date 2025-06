Professori vaatii: Venäjän kaksoiskansalaisten asema nostettava esiin

Tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto vaatii keskustelua Venäjän kaksoiskansalaisten asemasta. Liuhto katsoo, että nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa tähän liittyvät ongelmat olisi syytä nostaa uudelleen pöydälle.

– On havaintoja, että monissa hybridioperaatioissa Venäjä pyrkii lähestymään ennen kaikkea näitä omia kansalaisiaan, Liuhto sanoo Verkkouutisille.

Keinoina voivat olla uhkailu, kiristys tai lahjonta. Venäjälle kaksoiskansalaiset ovat ensisijassa Venäjän kansalaisia, joilla on velvollisuus auttaa maan turvallisuusviranomaisia.

– Minusta nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa kaksoiskansalaisuus ei kuuluisi lainkaan sellaisten valtioiden kanssa, jotka hyökkäävät naapurimaihinsa.

Suomessa on lähes 40 000 Venäjän kaksoiskansalaista. Suojelupoliisinkin tunnistamiin riskeihin on vuosien varrella jo reagoitu. Vuodesta 2019 lähtien Puolustusvoimien sotilasvirkaan on voitu nimittää vain henkilö, ”jolla ei ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta turvallisuusselvityslaissa tarkoitettua ulkomaansidonnaisuutta”, joka voisi vaarantaa esimerkiksi valtion turvallisuutta tai maanpuolustusta. Sama koskee Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoja.

Petteri Orpon (kok.) hallituksen on määrä pohtia tarvittaessa lisätoimia. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”selvitetään mahdollisuudet siirtyä kaksoiskansalaisuusjärjestelmän osalta vastavuoroisuusperiaatteeseen”. Tämä tarkoittaisi kaksoiskansalaisuuden myöntämistä vain silloin, jos toinenkin valtio sen käytännössä myöntää ja tunnustaa.

Kaksoiskansalaisuutta koskevan selvityksen oli tarkoitus valmistua jo vuonna 2024, mutta kyseisen selvitystyön sisältävän hankkeen toimikautta päätettiin toukokuussa jatkaa aina maaliskuun 2026 loppuun.

Liuhdon mielestä olemassaolevia Venäjän kaksoiskansalaisia pitäisi kannustaa luopumaan kansalaisuudestaan oma-aloitteisesti, koska ”he ovat ennen kaikkea uhreja tässä Venäjän geopoliittisessa pelissä”. Liuhto tunnistaa kuitenkin ongelman, jossa Venäjän kansalaisuudesta luopuminen on tehty käytännössä hyvin vaikeaksi.

Liuhdon mukaan tärkeää on myös tietoisuuden lisääminen, etenkin nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Venäjällä puhutaan niin sanotusta (Dmitri) Medvedevin doktriinista, jonka mukaan Venäjä suojelee kansalaisiaan ja sillä on velvollisuus puolustaa näiden oikeuksia myös maansa rajojen ulkopuolella.

Liuhto toteaa, että käytännössä kaksoiskansalaisten tulisi ymmärtää, että Venäjän johto ”ei välitä pätkääkään” omista kansalaisistaan, vaan käyttää näitä geopolitiikan välineinä. Esimerkkinä Liuhto väläyttää, miten moni venäläissotilas on haavoittunut tai kuollut Ukrainan sodassa.