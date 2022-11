Professori USA:n aseavusta: Poikkeuksellisia etuja

Yalen yliopiston historian professori, tietokirjailija Timothy Snyderin mukaan Ukrainan vastarinta tarjoaa “poikkeuksellisia turvallisuusetuja” amerikkalaisille. Ja tämän takia Yhdysvaltojen on hänen mukaansa jatkettava Ukrainan tukemista.

– Olen kuullut joidenkin republikaanien ajattelevan, että Ukrainan vastarinta maksaa amerikkalaisille. Mikään ei voisi olla enempää pielessä. Ukrainan vastarinta tarjoaa poikkeuksellisia turvallisuusetuja amerikkalaisille.

– Se on muuttanut maailmanlaajuista tasapainoa tavalla, joka tekee rauhan todennäköisemmäksi tulevina vuosikymmeninä, Snyder toteaa Twitterissä.

Snyder perustelee näkemystään sillä, että Ukraina on osoittanut, että perinteisen hyökkäyssodan kustannukset ovat äärimmäisen korkeat. Tämä voi toimia pidäkkeenä Kiinalle, joka on aiemmin suunnitellut Taiwanin valtaamista.

Professorin mukaan Venäjä toimii Kiinan “kissan tassuna”, joka hoitaa likaisen työn.

– Voittaessaan Venäjän asevoimat ja paljastaessaan Venäjän heikkouden ukrainalaiset ovat nyt tehneet suuremmasta sodasta Euroopassa paljon epätodennäköisemmän ja ovat saaneet Kiinan “kissan tassun” hallintaan, Snyder toteaa.

Snyderin mukaan yhtään amerikkalaista ei ole vaarantunut Yhdysvaltain avun seurauksena. Hänen mukaansa Ukrainalle annettava aseellinen apu on vain ”pyöristysvirhe” Yhdysvaltojen puolustusbudjetissa.

– On kiusallista sanoa, että ukrainalaisten vastarinta on tehnyt enemmän amerikkalaisten turvallisuuden hyväksi kuin mikään Yhdysvaltojen politiikka kylmän sodan päättymisen jälkeen. Mutta se on totta ja se on sanottava, Snyder toteaa.

