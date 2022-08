Professori: Ukrainan voitto olisi vuoden 1989 kaltainen murros

Texas-Arlingtonin yliopiston apulaisprofessori Brian Whitmore kirjoittaa Twitterissä, että ”Ukrainan voitto Venäjästä tulee olemaan ajattelutapaa muuttava tapahtuma Euroopan turvallisuudessa”

– Samaan tapaan kuin vuonna 1989. Itse asiassa se voisi olla jotakin voisi olla vuoden 1989 paluu.

Whitmoren mukaan Ukrainan voiton myötä koko entisen Neuvostoliiton alue voisi vapautua Venäjän vaikutusvallasta aivan kuten itäblokki vapautui neuvostokontrollista 1980-luvulla.

– Sivuvaikutus tuntuisi Venäjän vasalleissa, kuten Valko-Venäjällä, jossa Aljaksandr Lukašenkan ote vallasta ei ehkä säilyisi, jos hänen isäntänsä Moskovassa kokisi tappion. Ukrainan voitto voisi hyvinkin johtaa vapaaseen Valko-Venäjään.

Whitmoren mukaan sivuvaikutukset voitaisiin tuntea myös Georgiassa ja Moldovassa, jotka ”ovat kamppailleet Moskovan vaikutusta vastaan”.

– [Venäjän tappio] heikentäisi Moskovan kykyä vaikuttaa oligarkkirakenteiden kautta.

Whimore korostaa, että lännen tulee varautua siihen mahdollisuuteen, että käynnissä on vuonna 1989 alkaneen prosessin loppu, jonne ”olisi päästävä, vaikka sen saavuttaminen ei ole varmaa”. Hänen mukaansa hankkeen ei ainakaan tulisi kaatua mielikuvituksen puutteeseen.

– Ukrainalaiset eivät taistele ainoastaan suvereniteettinsa ja itsenäisyytensä puolesta, vaan Itä-Euroopan toisen vapauttamisen puolesta vieden loppuun sen prosessin, joka alkoi vuonna 1989.

— Brian Whitmore (@PowerVertical) August 23, 2022