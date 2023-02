Professori: Ukrainan on saavutettava ratkaiseva voitto

Professori Michael McFaul toteaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin epäonnistuneen tähän mennessä kaikissa sotatavoitteissaan Ukrainassa.

Hän antoi tammikuussa potkut hyökkäysjoukkoja komentaneelle Sergei Surovikinille, joka ehti toimia tehtävässään vain muutaman kuukauden ajan.

– Sodanaikaiset johtajat vaihtavat ylimpiä kenraaleitaan vain silloin, kun he tietävät olevansa tappiolla, Michael McFaul kirjoittaa Foreign Affairs -lehdessä.

Ukrainan puolustustaistelun onnistumista selittää ainakin osaltaan länsimaiden reaktio, joka on ollut huomattavasti vahvempi kuin Georgian hyökkäyksen aikaan vuonna 2008 tai vastauksena Krimin miehitykseen vuonna 2014.

Länsi on toimittanut Ukrainalle nopealla aikataululla massiivisen määrän aseellista ja taloudellista tukea, päättänyt tiukoista talouspakotteista ja aloittanut vaikean siirtymän pois venäläisestä energiasta.

– Jopa Kiinan johtaja Xi Jinping on tarjonnut Putinille vain heikkoa retorista tukea. Hän ei ole toimittanut Venäjälle aseita ja on varonut kansainvälisten pakotesääntöjen rikkomista, McFaul toteaa.

Sota voi kuitenkin kiihtyä, sillä Kremlin on varoitettu valmistelleen 200 000 sotilasta uuteen hyökkäykseen. Professori kehottaa länsimaita muuttamaan lähestymistapaansa, koska tuen vähittäinen lisääminen ei tule ratkaisemaan sotaa. Hänen mukaansa tavoitteena pitäisi olla merkittävän läpimurron saavuttaminen.

– Tukea on toimitettava nopeasti, jotta Ukraina voi saavuttaa ratkaisevan voiton taistelukentällä kuluvan vuoden aikana. Sota tulee ajautumaan pattitilanteeseen ilman suurempaa ja nopeampaa tukea, mikä olisi Putinin etujen mukaista, Michael McFaul sanoo.

Ukraina tarvitsisi lisää jo aiemmin toimitettuja asejärjestelmiä sekä ATACMS-ohjuksia, joiden avulla maan asevoimat voisi iskeä yhä kauempana sijaitseviin kohteisiin. Professori arvioi tällaisten aseiden nousevan ratkaisevan tärkeäksi keväällä.

Hän kehottaa vahvistamaan Ukrainan ilmavoimia MiG-29-hävittäjillä sekä Gray Eagle- ja Reaper-lennokeilla. Lentäjiä olisi koulutettava ennakoivasti F-16-hävittäjien käyttöön.

– Näiden asejärjestelmien toimittamisesta pitäisi ilmoittaa Putinin hyökkäyksen vuosipäivänä 24. helmikuuta. Sillä olisi tärkeä psykologinen vaikutus Kremlissä ja venäläisessä yhteiskunnassa. Ilmoitus viestisi, että länsi on sitoutunut Ukrainan tavoitteeseen vapauttaa kaikki miehitetyt alueensa, McFaul sanoo.

A U.S. Strategy to Help Ukraine Win in 2023https://t.co/drkXJx5cbn

— Michael McFaul (@McFaul) February 1, 2023