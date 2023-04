Professori: Ukraina on pakkoraossa – ”Moskova tietää tämän”

Ukrainan odotetaan käynnistävän lähiaikoina laajan vastahyökkäyksen, mutta puolustajan liikkumavara on nyt kapeampi verrattuna viime syksyn onnistuneisiin vastahyökkäyksiin Harkovan ja Hersonin alueilla, arvioi Venäjä-tuntija, professori Mark Galeotti.

Ukrainan asevoimien kanssa työskennelleet brittiupseerit kertovat, että heidän kollegansa suhtautuvat luottavaisesti tulevaan vastahyökkäykseen.

– Eräs (brittiupseeri) sanoi, että ”he ovat valmiita ja aikovat vallata merkittävän määrän alueita takaisin kentällä”, Galeotti kertoo The Timesin kirjoituksessa.

Toisaalta vuotaneiden amerikkalaisten tiedusteluasiakirjojen mukaan Ukrainan alueellisten voittojen arvioidaan jäävän ”vaatimattomalle tasolle”, koska venäläiset ovat kaivautuneet puolustusasemiin.

Galeottin mukaan Ukrainan asevoimat on toistaiseksi taistellut venäläisiä vastaan taitavasti, päättäväisesti ja mielikuvitusta hyväksi käyttäen.

– Ukrainalaiset ovat taistelleet paremmin taktisella tasolla.

Ukraina tasapainoilee

Ukrainan vastahyökkäystä varten on tiettävästi koottu ainakin 12 prikaatia, joista yhdeksän olisi varustettu länsimaisella kalustolla. Ukrainan kannalta haasteena on murtautua läpi puolustuslinjoista, joita Venäjä on valmistellut eri puolille miehitettyjä alueita.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi torstaina, että 98 prosenttia Ukrainalle luvatuista länsimaisista aseista on toimitettu perille.

Vaikka ukrainalaiset ottavat nopeasti käyttöön 230 uutta ja kunnostettua länsimaista panssarivaunua ja 1 550 panssaroitua ajoneuvoa, heiltä puuttuu Mark Galeottin mukaan edelleen kunnollinen ilmapuolustus suuria hyökkäysoperaatioita varten. Tämä asettaa heidät alttiiksi Venäjän ilmavoimien iskuille.

Hän muistuttaa, että jotkut länsimaiset sotilaslähteet ovat myös epävarmoja siitä, pystyvätkö vanhemmat komentajat sopeutumaan uusiin järjestelmiin yhtä hyvin kuin heidän sotilaansa.

– Kiovalla ei kuitenkaan ole muuta todellista vaihtoehtoa kuin aloittaa suuri kevät- tai kesähyökkäys. Ukrainan johtajat ovat yhä enemmän jumissa rajallisten vaihtoehtojen vuoksi. Kuten eräs amerikkalainen puolustusvirkailija sanoi: ”Ukrainalaiset ovat yllättäneet meidät ja (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin aiemmin, mutta heillä on nyt paljon vähemmän liikkumavaraa. . . ja venäläiset tietävät sen”, Galeotti toteaa.

– Ukrainan Presidentti Volodymyr Zelenskyi on neuvotellut länsimaiden kanssa taitavasti, mutta säilyttääkseen tukensa hänen on näytettävä, että länsi saa ”tuottoa sijoitetulle pääomalleen”, kuten Washingtonin sisäpiiriläiset asian ilmaisevat melko mauttomalla tavalla.

Galeotti korostaa, että Zelenskyin pitää myös tasapainoilla sisäpoliittisesti. Kyrylo Budanovin (Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö) kaltaiset haukat estävät keskustelut tulitauko- tai rauhanneuvotteluista, vaikka osa hallituksen jäsenistä katsoo ajan olevan oikea tunnusteluille.

Pula ampumatarvikkeista

Mark Galeotti muistuttaa, että myös länsimaiden rajat tulevat vastaan avustustoimituksissa. Vaikka Ukraina on vaatinut enemmän uusia asejärjestelmiä (pitkän kantaman ATACMS-ohjukset ja F-16-hävittäjät), kyse ei ole vain lännen varovaisesta asenteesta.

– Yksi keskeisimmistä ongelmista on ampumatarvikkeet: asejärjestelmien lähettämisestä ei ole hyötyä ilman tykistökranaatteja, ammuksia ja ohjuksia, joita Ukraina kuluttaa valtavasti.

– Tällä hetkellä ukrainalaiset kuluttavat enemmän 155 mm:n tykistökranaatteja kuukaudessa kuin mitä Amerikka tuottaa vuodessa. Länsi investoi uuteen tuotantokapasiteettiin, mutta tämä kestää kuukausia tai vuosia. Ammuksia ei voi loihtia ilmasta, ja Pariisi estää EU:ta ostamasta tarvikkeita blokin ulkopuolelta.

Galeottin mukaan Kiova joutuu aloittamaan vastahyökkäyksenä kaikesta huolimatta. Suunnaksi valikoituu todennäköisesti jokin kunnianhimoinen kohde, kuten Etelä-Ukrainassa sijaitseva Melitopolin kaupungin maantie- ja rautatiekeskus, jonka vapauttaminen katkaisisi niin sanotun maasillan miehitetyn Krimin ja Venäjän välillä.

– Moskova tietää tämän. (Itä-Ukrainan) Bahmutin ja Vuhledarin kaupunkeihin kohdistuvien jatkuvien hyökkäysten lisäksi se on jo siirtymässä puolustuksellisiin asemiin. He kaivautuvat asemiin, ja satelliittikuvissa näkyy koko ajan enemmän juoksuhautoja ja linnoituksia etenkin Ukrainan todennäköisellä hyökkäyssuunnalla etelässä. On tietysti mahdollista, että Kiova iskee muualle, kuten Donetskin kaupunkiin. Vaikka tällä olisi symbolisesti voimakas merkitys, se olisi kova taistelu ilman suurta käytännön arvoa.

Vladimir Putinin vaikeat päätökset

Galeotti korostaa myös Venäjän vaikeaa tilannetta. Hyökkääjä kuluttaa enemmän ammuksia kuin se pystyy tuottamaan ja sillä on pulaa täsmäohjuksista.

– Putin haluaa voittoja Ukrainassa. Mutta mitä aggressiivisempia Venäjän operaatiot ovat, sitä enemmän he kärsivät tappioita ja sitä nopeammin Putin joutuu jälleen vaikeiden päätösten eteen miehistövajeen paikkaamiseksi.

– Tappioiden korvaaminen edellyttää joko uutta liikekannallepanoaaltoa tai varusmiesten lähettämistä rintamalle. Molemmat päätökset olisivat epäsuosittuja Venäjällä, eikä Putin ole halukas tekemään näitä päätöksiä niin kauan kuin hän voi välttää niitä, varsinkin ennen syyskuun aluevaaleja.

Galeotti summaa tilanteen tekstissään:

– Samaan aikaan, kun ulkopuoliset tahot painostavat Zelenskyitä aloittamaan hyökkäyksen, venäläiset ryhmittyvät puolustusasemiin. Moskova laittaa kaikki korttinsa sen varaan, että Ukrainan taistelutahto ja lännen halukkuus rahoittaa sodankäyntiä kuihtuvat. Paikallisista hyökkäyksistä huolimatta tämä on ainoa strategia, jonka Putin voi omaksua.