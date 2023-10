Professori: Näin Kreml pyrkii hyötymään Lähi-idän sodasta

Venäjän johdon on arvioitu suhtautuvan Lähi-idän levottomuuksien kärjistymiseen varsin toiveikkaasti. Hamasin yllätyshyökkäys ja Israelin vastaiskut voivat synnyttää pitkän konfliktin, joka ohjaa huomiota pois Ukrainan sodasta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden luvannut tukea Israelia ilman Ukraina-tuen heikkenemistä, mutta tämä voi osoittautua haastavaksi puolustusteollisuuden rajallisen kapasiteetin vuoksi. Israelin asevoimat tulee tarvitsemaan samoja tykistöammuksia ja muuta kalustoa, josta on jo nyt pulaa Ukrainassa.

Johns Hopkinsin yliopiston professori, historioitsija Sergei Radtshenko uskoo presidentti Vladimir Putinin yrittävän kääntää tilanteen edukseen. Kreml voi nostaa omaa rooliaan toimimalla välittäjänä eri osapuolten välillä.

– Tämä pohjautuu oletukseen, jonka mukaan Putin voi saada aikaan tulitauon tuomalla mukaan iranilaiset ja syyrialaiset. Tässä on neuvostoaikainen kaiku Jom kimppur -sodasta, jolloin Neuvostoliitto väitti ”tuovansa pöytään arabit”, jos Yhdysvallat ”toisi mukaan Israelin”. Tämä strategia epäonnistui kolossaalisesti, Radsthenko kirjoittaa X-viestipalvelussa.

Venäjä on omassa propagandassaan syyttänyt Yhdysvaltoja Lähi-idän kriisistä ja väittänyt amerikkalaisten haalineen itselleen aluetta koskevan poliittisen prosessin.

– Venäjä pyrkii palauttamaan itselleen aseman suurvaltana, jolla on näkyvä rooli Lähi-idässä. Ajatuksena on edistää väitettä, jonka mukaan mitään ei voida ratkaista ilman Venäjää, professori sanoo.

Hän huomauttaa, että tilanne sisältää myös vakavia riskejä Kremlin kannalta.

– Eskalaatio Lähi-idässä voi johtaa Venäjän liittolaisten tappioon. Iran voi sitoutua tilanteeseen tavalla, joka heikentää Venäjän kykyä sotia Ukrainassa. Ei ole ollenkaan selvää, kääntyykö tilanne Venäjän eduksi.

Conclusions.

1) Russia is attempting to turn the situation in the Middle East to its advantage by posing as an indispensable mediator. This indispensability stems from the implied claim that Putin can deliver a ceasefire by co-opting the Iranians and the Syrians.

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) October 17, 2023