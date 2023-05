Professori muistuttaa: Vladimir Putin käy vain harvoin Kremlissä

Ukraina on kiistänyt Venäjän väitteen, jonka mukaan Ukraina olisi yrittänyt surmata presidentti Vladimir Putinin lennokki-iskulla Kremliin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tiedottaja Serhiy Nykyforov sanoo CNN:lle, ettei Ukrainalla ole tietoa Moskovassa väitetysti tehdystä iskusta tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

– Kuten presidentti Zelenskyi on sanonut useita kertoja, Ukraina käyttää kaikki keinot vapauttaakseen oman alueensa eikä hyökätäkseen muiden kimppuun, Nykyforov toteaa.

Osa asiantuntijoista on epäillyt väitettä Moskovassa tehdystä lennokki-iskusta ja pohtinut, voisiko Kreml käyttää aihetta tekosyynä omille toimilleen. Ukrainan presidentin tiedottaja sanoi, että kyseessä on vain ”temppu” ennen 9. toukokuuta vietettävän voitonpäivän juhlallisuuksia.

Professori ja Venäjä-asiantuntija Mark Galeotti kehottaa suhtautumaan varauksella väitteeseen, jonka mukaan kyseessä olisi oikeasti ollut Vladimir Putiniin kohdistunut murhayritys.

– Tämä vain tukee Kremlin retoriikkaa, Galeotti kirjoittaa Twitterissä.

Vladimir Putin käy tunnetusti vain harvoin Kremlissä ja yöpyy paikan päällä vielä harvemmin. Professorin mukaan Venäjän presidentillä ei myöskään ollut sovittuja aamutapaamisia keskiviikolle, joiden vuoksi hänen olisi voinut olettaa olevan paikalla.

– Tämän lisäksi hän on ymmärtääkseni melko hyvin suojattu. Ei aivan bunkkerissa, mutta jossakin sellaisessa, johon olisi vaikea osua ilman teräviä käännöksiä, jotka tekisivät sen haavoittuvaksi, Mark Galeotti toteaa.

Jos kyseessä oli Ukrainan suorittama isku, niin sen todellinen tarkoitus olisi lähettää viesti Kremlille. Se kertoisi, ettei Moskovakaan ole turvassa.

– Tämä on selvä viesti. Mutta on vaikea sanoa, aiheuttaako tämä Venäjällä hermostusta vai vain vihaa. Tämän tulemme näkemään, Galeotti pohtii.

He notoriously rarely goes to the Kremlin, let alone stays there overnight, and there were no scheduled early morning meetings or the like there which might make one assume he might be in his (palatial) flat there 2/

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) May 3, 2023