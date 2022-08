Professori KL:lle: Paavo Lipponen vei meidät pitkälti Saksan korttiin joka pelattiin

– Huoltovarmuuden kannalta tarkasteltuna on tyrmistyttävää havaita, että vielä tämän vuoden huhtikuussa liki puolet sähkön tuonnistamme tuli Venäjältä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan siirsi idänkauppamme ”kivikauteen”, koska idänvientimme päätuote on kuparikivi ja idäntuontimme nikkelikivi, toteaa. Turun kauppakorkeakoulun Venäjään erikoistuneen professori Kari Liuhto Kauppalehdessä.

Hänen mukaansa Suomen ”kultakausi” Venäjän kanssa on ohi ja edessä on pitkä kylmä kausi.

– Pelkään, että tämä on todella pitkä juttu jopa siinä tapauksessa, että (Vladimir) Putin heitetään pois. Siellä on autoritäärinen traditio, eikä vastavoimia ole riittävästi.

Venäjän voimaloihin investoineen Fortumin ja venäläisöljyä runsaasti ostaneen Nesteen kaltaisten energiajättien tuottoisasta idänkaupasta on vain muisto, josta varsinkin Fortum maksaa miljardien eurojen laskua. Uniper- ja Fennovoima-seikkailu tulevat siihen päälle.

Liuhto mainitsee takavuosien taikasanan ”keskinäisriippuvuus”, jonka pohja on joka suhteessa pettänyt ja tilalle on tullut epäluottamus. Saksassa keskinäisriippuvuusharha on henkilöitynyt entiseen liittokansleriin, Putiniin yhteyksiä yhä pitävään, Gerhard Schröderiin.

Suomessa Schröderin jonkinlaisia vastineita ovat professorin mukaan Paavo Lipponen (sd.) ja Esko Aho (kesk.), jotka ovat myös pääministerikausiensa jälkeen olleet aktiivisesti edistämässä kauppasuhteita Venäjälle.

– Venäjä-Saksa-akseli on vienyt Suomea lähemmäs Venäjän syliin. Nyt se on tietyllä tavalla ohi. Tässä tapahtuu aika selkeäkin geopoliittinen muutos. Mielestäni Lipponen vei meidät pitkälti siihen Saksan korttiin, joka pelattiin. Luulen, että Yhdysvallat tulee nousemaan paljon merkittävämmäksi, Liuhto arvioi Kauppalehdessä.