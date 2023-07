Professori kannabislaista AL:lle: Onhan siinä ristiriita

Kannabiksen käyttö on Suomessa on laitonta, mutta silti sen siemeniä saa myydä. Rajoitteena on se, että siemenen tulee mennä lailliseen käyttötarkoitukseen, kuten keräilyyn tai koristeeksi. Kannabiksen kasvattaminen on myös sallittua, kunhan tarkoituksena ei ole tuottaa kannabista huumekäyttöön.

– Poliisilla olisi hyvät perusteet aloittaa esitutkinta kannabistuotteita myyvästä liikkeestä, mikäli liike tietäisi tuotteiden menevän laittomaan käyttöön, Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen kertoo Aamulehdelle.

Kannabiksen päihdekäytössä on olennaista sen THC-pitoisuus. THC on kannabiskasvin päihdyttävä molekyyli.

– Lajikkeita kehitellään ja niissä tavoitellaan yhä suurempia THC-pitoisuuksia. Se herättää väkisin kysymyksiä siementen tosiasiallisesta käyttötarkoituksesta, kertoo rikoskomisario Ari Luoto Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

Mikäli kannabista myisi tietoisesti huumausaineeksi, voisi silloin tulla kyseeseen huumausainerikos. On kuitenkin hankala todistaa myyjän olevan tietoinen asiakkaan aikeista.

– Jos asiakas kertoo ostavansa kannabiksen siemeniä lailliseen käyttöön, niin saahan myyjä sitä uskoa, Tolvanen sanoo.

– Kokemusperäisesti ajatellen kannabista usein kuitenkin kasvatetaan huumekäyttöön. Pidän sitä poikkeustapauksena, että joku keräilee siemeniä tai kasvattaa kannabista koristeeksi, hän jatkaa.

Tolvasen mukaan myyjät voivat usein kertoa olleensa tietämättömiä ostajien aikeista ja siten välttyä rikostuomioilta.

– Se on huono tilanne, jos joku pystyy käyttämään hyväkseen lainsäädännön toteennäyttämisongelmaa ja tosiasiallisesti myykin tuotteita laittomaan käyttöön. Onhan siinä ristiriita, mikäli laillisten käyttötarkoitusten varjolla voi tehdä niin, Tolvanen sanoo.