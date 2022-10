Professori sanoo joukkopaon ulkomaille paljastaneen diktatuurien heikkouden

Venäläisten joukkopako ulkomaille Kremlin julistaman liikekannallepanon vuoksi paljastaa diktatuurien heikkouden, toteaa St. Andrewsin yliopiston strategian professori, sotatieteilijä Phillips O’Brien.

Hän viittaa Ukrainan puolustusministeriön Twitterissä jakamaan videoon, joka kertoo satojen tuhansien venäläisten joukkopaosta.

– Tämä julma video korostaa yhtä diktatuurien usein huomiotta jäänyttä heikkoutta ja toisaalta demokratioiden kriisikestävyyttä, O’Brien sanoo.

– Diktatuurit haluavat projisoida valtaa, mutta niiden kansalaisten uskollisuus hallintoa kohtaan on usein matalalla tasolla.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan jopa 700 000 venäläistä on paennut maasta sen jälkeen, kun Kreml julisti liikekannallepanon.

– Se on suuri määrä ja merkki siitä, kuinka vähäistä asevelvollisten venäläisten sitoutuneisuus maan hallintoon on, O’Brien toteaa.

– Demokratioilla on yleensä vähemmän huolia legitimiteetin suhteen jopa epäsuosittujen sotien aikana.

Hän muistuttaa, että Vietnamin sodan aikana 30 000–100 000 Yhdysvaltain kansalaista lähti maasta välttääkseen kutsunnat.

– Vaikka monet amerikkalaiset vihasivat sotaa, he reagoivat hyvin eri tavalla. Venäläisten joukkopako paljastaa paljon diktatuurien heikkoudesta.

