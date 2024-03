Professorin jyrkkä tuomio: Joe Biden on Venäjän edessä pelkuri

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on toiminut pelkurimaisesti Vladimir Putinin Ukrainassa aloittaman laittoman hyökkäyssodan edessä. Näin arvostelee Uppsalan yliopiston idäntutkimuksen emeritusprofessori, Venäjä-asiantuntija Stefan Hedlund Expressenin mielipidekirjoituksessaan. Vaikka Ukrainalla on yhä kaikki mahdollisuudet selvitä yli kaksi vuotta kestäneestä sodasta, on Venäjä Hedlundin mukaan onnistuneesti lyönyt kiilaa lännen yhtenäisyyteen.

– On syvästi masentavaa todistaa sitä, miten etenkin Saksa ja Yhdysvallat, jotka yhdessä olisivat voineet taata Ukrainalle nopean voiton, ovat sortuneet puhtaaseen itsensä pelotteluun. Putinin provosoimisen pelosta on tullut sekä (Olaf) Scholzille että Bidenille niin suuri pakkomielle, että he eivät ole antaneet Ukrainalle sitä aseapua jolla sota olisi voitu saada päätökseen.

– Putinin näkökulmasta tämä on äärettömän paljon arvokkaampaa kuin Ukrainan tuhoaminen, Hedlund kuvailee länsijohtajien varovaisuutta.

Hedlundin mukaan Biden ja tämän neuvonantajat yrittävät nyt ”vastenmielisellä tavalla” syyttää ex-presidentti Donald Trumpin tukijoita kongressissa Ukrainan jättämisestä oman onnensa nojaan. Vaikka Trumpin ote republikaanipuolueesta on Hedlundin sanoin ”pelottava”, kantaa Biden professorin mielestä presidenttinä suurimman vastuun Ukrainan hankalasta tilanteesta. Biden on suhtautunut nihkeästi esimerkiksi hävittäjien ja pitkän kantaman ohjusten lähettämiseen Ukrainaan, ja Valkoinen talo on myös kieltänyt Ukrainaa käyttämästä länsiaseita Venäjän maaperälle kohdistuviin iskuihin.

– Samaan aikaan kun venäläiset murhaajat ovat rangaistuksetta antaneet ohjusten sataa ukrainalaisten siviilien päälle, Biden ja hänen neuvonantajansa ovat istuneet viihtyisän takkatulen ääressä, tyytyväisinä siihen ettei konfliktia ole eskaloitu.

Hedlund epäilee, ettei Yhdysvallat ole valmis Venäjän tappioon, ja että Ukrainaa on tästä syystä on pyritty painostamaan neuvotteluihin. Lännen aseapu on viime aikoina tyrehtynyt, ja vuodenvaihteessa tilanne muuttui Ukrainan kannalta jo ”epätoivoiseksi”, Hedlund kirjoittaa.

– Tämän yhdysvaltalaisen linjan hinta ei tulla laskemaan pelkästään kymmenissätuhansissa tulevissa ukrainalaisissa kuolonuhreissa, joiden veri tulee vielä pitkään tahraamaan Yhdysvaltojen lippua, Hedlund päättää.