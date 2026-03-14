Professori IS:lle: Uusi öljykriisi on mahdollinen

Yhdysvaltain ja Israelin sota Iranissa voisi aiheuttaa 1970-lukua vastaava öljykriisin, arvioi Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Ilta-Sanomien haastattelussa.

Eloranta viittaa 1970-luvun kriiseihin, jotka saivat alkunsa Lähi-idän poliittisista levottomuuksista, Jom Kippur -sodasta ja Iranin vallankumouksesta. Kriisit johtivat polttoaineen hinnan rajuun nousuun ja globaalin talouskasvun pysähtymiseen. Kriisi näkyi myös Suomessa, jossa sitä pyrittiin hillitsemään tiukoilla sääntelytoimilla.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Vertaus voi olla mielekäs ja mahdollinenkin. Se riippuu nimenomaan sodan pituudesta. Sen loppuminen tänäkään päivänä ei lopettaisi kriisiä, Eloranta toteaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Kuljetusten uudelleen jatkumisessa menee aikaa. Vakuutusmaksut ja vastaavat pysyvät todella korkealla kriisialueella. Jos puhutaan enemmän kuin kuukauden sodasta, öljykriisin kaltainen tilanne on mahdollinen.

Eloranta arvioi talouselämän sietokyvyn olevan koetuksella, sillä takana on jo sarja raskaita talousshokkeja pandemiasta Ukrainan sotaan ja tullikiistoihin.

– Näiden vuoksi yrityksilläkin on hyvin vähän kykyä selviytyä äkkinäisistä hintapiikeistä ja riskien nousuista.