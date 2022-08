Professori arvioi vastaiskua: Hyökkääjä houkutellaan tietylle alueelle

St. Andrewsin yliopiston strategian professori Phillips O’Brien arvioi Twitterissä Ukrainan asevoimien strategiaa maan eteläosassa.

Ukrainan viranomaiset ovat vihjailleet kuukausien ajan aloittavansa pian vastahyökkäyksen miehitetyllä Hersonin alueella Etelä-Ukrainassa. Joidenkin tahojen mukaan vastahyökkäys on jo osittain käynnissä.

O’Brien kiinnittää huomiota The Guardian -lehden artikkeliin, jossa haastatellaan Ukrainan presidentin neuvonantajana toimivaa Mykhailo Podolyakia.

– Se alkaa toteamuksella, että Ukrainan hyökkäystä ei pidä nähdä jonkinlaisena massiivisena panssarivaunujen vyörynä, vaan järjestelmällisempänä operaationa Venäjän asevoimien logistiikan ja taistelukyvyn heikentämiseksi, O’Brien sanoo.

Podolyak kertoo The Guardianille, että Ukrainan vastahyökkäyksen tarkoituksena ”on luoda kaaosta venäläisjoukkojen keskuudessa” iskemällä hyökkääjän huoltolinjoja vastaan rintamalinjan takana miehitetyillä alueilla.

Podolyakin mukaan ”seuraavien kahden tai kolmen kuukauden aikana” saattaa tapahtua lisää hyökkäyksiä, jotka muistuttavat viimeaikaisia iskuja Krimin niemimaalla. Tiistaina iskettiin rautatien solmukohtaan ja lentotukikohtaan ja viime viikolla niin ikään toiseen lentotukikohtaan Krimillä.

– Hän sanoo suoraan, että tätä hyökkäystä ei pidä verrata aikaisempiin 1900-luvun taktiikoihin, O’Brien toteaa.

Podolyak selittää, että Kiovan lähestymistapa eroaa täysin Moskovan tavasta, joka perustuu suorasukaiseen ja rajuun tykkitulen käyttöön Itä-Ukrainan Donbassissa. Venäjän joukot ovat tuhonneet kokonaisia kaupunkeja saadakseen alueita haltuunsa.

Podolyakin mukaan ”Venäjä on tavallaan opettanut kaikille, että vastahyökkäys vaatii valtavan määrän miesvoimaa, josta muodostuu vain yhteen suuntaan kulkeva valtava nyrkki. Ukrainan vastahyökkäys näyttää kuitenkin hyvin erilaiselta, eikä siinä käytetä 1960- ja 1970-lukujen taktiikoita”.

Phillips O’Brien toteaa omassa arviossaan, että Ukrainan vastahyökkäystä voidaan kuvata eräänlaisena ”kiihdytettynä kulutussotana”.

– Ukrainan hyökkäystä ei pidä ajatella modernina eri puolustushaarojen yhteistoimintaoperaationa. Kyse on pohjimmiltaan kiihdytetystä kulutussodasta. He ovat yrittäneet houkutella venäläisiä lähettämään joukkoja alueelle, jossa Ukrainan on helpompi toteuttaa tätä, hän selittää.

O’Brienin mielestä toinen tärkeä asia artikkelissa on selkeä lausunto siitä, että operaatiot Krimillä jatkuvat ja Ukrainalla on ehdottomasti oikeus hyökätä Venäjän vuoden 2014 jälkeen rakentamaa siltaa vastaan.

Mykhailo Podolyakin mukaan Krimin silta, joka yhdistää miehitetyn niemimaan Venäjän mantereeseen, on laillinen sotilaallinen kohde. Hän toteaa, että ”se on laiton rakennelma ja pääväylä Krimillä olevien venäläisjoukkojen huoltamiseksi. Sellaiset kohteet pitäisi tuhota”.

A really interesting story shedding light on Ukrainian strategy in Crimea and overall. A close adviser to Zelensky makes a number of important points. https://t.co/lyx7GSsffB

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) August 17, 2022