Presidentti: Venäjä ostaa jatkuvasti aikaa tappamisensa jatkamiseen

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi Venäjän Prylukyyn tekemän drooni-iskun jälkeen, että kun Venäjä ei tunne tarpeeksi voimakasta tuomiota ja painetta maailmalta, se tappaa taas.

– Eilen illalla Venäjä iski Prylukyyn Tšernihivin alueella kuudella droonilla. Pelastusoperaatio jatkui koko yön. Valitettavasti on ollut loukkaantumisia ja kuolonuhreja. Yksi pelastajista saapui hoitamaan jälkimaininkeja suoraan omaan kotiinsa. Kävi ilmi, että Shahed-drooni oli osunut juuri hänen taloonsa. Traagisesti hänen vaimonsa, tyttärensä ja yksivuotias pojanpoikansa kuolivat, kertoo Zelenskyi Ukrinformin mukaan.

– Tämä on jo 632. lapsi, joka on menetetty täysimittaisen sodan alkamisen jälkeen. Osanottoni kaikille omaisille ja läheisille. Venäjä yrittää jatkuvasti ostaa aikaa jatkaakseen tappamistaan. Kun se ei tunne tarpeeksi voimakasta tuomiota ja painetta maailmalta, se tappaa taas, presidentti sanoi.

Hän huomautti, että keskiviikon ja torstain välisenä yönä Ukrainaan iskettiin 103 droonilla ja yhdellä ballistisella ohjuksella. Niiden kohteena olivat Donetskin, Harkovan, Odessan, Sumyn, Tšernihivin, Dnipron ja Hersonin alueet.

– Tämä oli jälleen yksi massiivinen terroristien isku. Venäläiset terroristit tappavat kansaamme joka yö. Tämä on jälleen yksi syy asettaa tiukimmat pakotteet ja painostaa yhdessä. Odotamme toimia Yhdysvalloilta, Euroopalta ja kaikilta maailman mailta, jotka voivat todella auttaa muuttamaan näitä kauheita olosuhteita. Voimalla on merkitystä, ja sota voi päättyä vain voimalla. Moskovaa on painostettava kaikin käytettävissä olevin keinoin ja siltä on vähitellen riistettävä kyky jatkaa tätä aggressiota, Zelenskyi sanoi.

Torstaina aamuyöllä venäläiset tekivät massiivisen drooni-iskun Prylukiin Tšernihivin alueella. Viisi ihmistä kuoli ja kahdeksan loukkaantui.