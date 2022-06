Presidentti: ”Kiduttajien kirja” saattaa sotarikolliset vastuuseen

– Nämä ovat erityisiä faktoja tietyistä ihmisistä, jotka ovat syyllistyneet tiettyihin ukrainalaisia vastaan kohdistuviin väkivaltaisiin rikoksiin, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi iltapuheessaan tiistaina CNN:n mukaan.

– Tällainen ”kiduttajien kirja” on yksi sotarikosten suorien tekijöiden – miehitysarmeijan sotilaiden ja heidän komentajiensa vastuuseen saattamisen perusta. Niiden, jotka antoivat käskyjä. Niiden, jotka tekivät mahdolliseksi kaiken, mitä he tekivät Ukrainassa. Butsassa, Mariupolissa, kaikissa kaupungeissamme, kaikissa yhteisöissä, jotka he saivat haltuunsa. Tämän järjestelmän luominen on ollut käynnissä jonkin aikaa, Zelenskyi lisäsi.

Huhtikuussa Ukrainan valtakunnansyyttäjä sanoi, että hänen toimistonsa tutkii lähes 6 000 väitettyä Venäjän sotarikosta, ja että yhä enemmän ja enemmän aloitetaan joka päivä.

Venäjä on kiistänyt syytökset sotarikoksista ja väittää, että sen joukot eivät ota siviilejä kohteekseen.