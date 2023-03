Presidentin neuvonantaja: Venäjän armeijan parhaat osat tuhottiin Bahmutissa

Ukrainan mediassa on huomautettu Venäjän joukkojen miehittäneen talvihyökkäyksensä aikana vain 0,004 prosenttia Ukrainan pinta-alasta.

Ainakin 30 000 venäläissotilasta on kaatunut Donetskin alueella sijaitsevan Bahmutin taistelussa. Rynnäköissä on vallattu 25 neliökilometriä, mikä vastaa kahta Lontoon Heathrow’n lentokentän kokoista aluetta.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Mihailo Podoljak huomautti 24 Kanal -kanavan haastattelussa, että Bahmutin saartoa ei ole yritetty toteuttaa vain kokemattomilla sotilailla tai vangeilla.

– Katsotaan tarkkaan, ketä ukrainalaiset ovat surmanneet Bahmutin lähellä. Nämä olivat Venäjän asevoimien jäänteiden parhaat osat – he, jotka osasivat taistella. Kaikki muut ovat mobilisoituja, ja heidän koulutuksensa on aivan eri luokkaa, Mihailo Podoljak sanoi.

Hän arvioi Kremlin voimavarojen olevan hupenemassa. Ammuspulan vuoksi tykistön käyttöä on jouduttu vähentämään huomattavasti verrattuna viime kesän huipputasoon.

– Tämä on luonut paniikkia Venäjän poliittisessa ja sotilaallisessa johdossa. He ymmärtävät laskeneensa sodan kestävän vain joitakin päiviä, jolloin ohjusten, tykistökranaattien ja muiden ammusten määrästä ei olisi tarvinnut välittää, neuvonantaja sanoi.

Mihailo Podoljakin mukaan Venäjällä ei ole voimavaroja pitkään sotaan. Varastoissa olevista panssarivaunuista vain pieni osa on riittävän hyvässä kunnossa rintamakäyttöä varten. Podoljak väittää venäläisjoukkojen menettäneen jopa 3 000 panssarivaunua.

– Lähes kaikki on jo tuhottu. Tämän vuoksi he yrittävät etsiä hysteerisesti. He ottivat kaiken mahdollisen Valko-Venäjän varastoista. Mutta kaikki tankit eivät ole käyttövalmiita, koska kyseessä on Valko-Venäjä ja Venäjä – he varastavat itse kaiken. Näin ollen sota on lopulta matematiikkaa, Podoljak totesi.