Droonit muuttivat sodankäynnin peruuttamattomasti. Droonivalmistaja Vyriyn laitteistoa Kiovassa 30. toukukuuta 2025. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Presidentin mukaan Ukraina avaa kymmenen asevientikeskusta

  • Julkaistu 08.02.2026 | 18:39
  • Päivitetty 08.02.2026 | 18:45
  • Droonit
Ukraina pyrkii kansainvälistämään maan asetuotantoa.
Presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti sunnuntaina myös ukrainalaisten droonien tulevasta tuotannosta Saksassa, uutisoi The Kyiv Independent.

– Helmikuun puolivälissä näemme drooniemme tuotannon Saksassa. Minulle lahjoitetaan ensimmäisen valmistettu drooni. Tämä on täysin toimiva tuotantolinja. Isossa-Britanniassa vastaavia tuotantolinjoja on jo käynnissä. Nämä kaikki ovat ukrainalaista teknologiaa, hän kertoi.

– Euroopan turvallisuus perustuu nykyään teknologiaan ja drooneihin. On olemassa useita eri projekteja. Kaikki tämä perustuu pitkälti ukrainalaiseen teknologiaan ja ukrainalaisiin asiantuntijoihin, Zelenskyi jatkoi.

Puolustusteknologioiden vienti ja aseiden tuotantolinjojen avaaminen kumppanimaissa ovat osa laajempaa pyrkimystä kansainvälistää Ukrainan asetuotantoa.

Zelenskyi antoi viime vuoden lokakuussa ohjeen puolustusministeriölle Ukrainan aseiden ”valvotun viennin” aloittamisesta ulkomaille marraskuusta 2025 alkaen. Ehdotetun järjestelmän mukaan Ukraina vie ulkomaille ylijäämäistä sotilaskalustoa ja käyttää voitot kiireellisesti tarvittaviin aseisiin.

Ukrainan puolustussektori – ja erityisesti sen drooniteollisuus – on kasvanut räjähdysmäisesti Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Maahan on syntynyt yli 200 drooniyritystä, ja monet niistä tuottavat halpoja ja mukautuvia järjestelmiä, jotka ovat mullistaneet nykyaikaista sodankäyntiä.

