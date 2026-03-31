Petteri Orpo droonilöydöistä MTV:lle: Ilmiö on huolestuttava

Pääministerin mukaan tapauksesta on toistaiseksi vain vähän varmistettua tietoa.
Pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa Suomeen harhautuneiden droonien vuoksi Helsingissä 31. maaliskuuta 2026. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi MTV Uutisille, että Parikkalan droonilöydöstä on toistaiseksi vain vähän varmistettua tietoa. Viranomaiset tutkivat tiistaina Pyhäjärvellä havaittua miehittämätöntä ilma-alusta.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto kertoi tiistaina havainneensa miehittämättömän aluksen Parikkalan Pyhäjärvellä. Alue on eristetty, ja lähialueen asukkaita on kehotettu poistumaan paikalta.

Viranomaiset eivät ole vielä tarkentaneet, onko kyseessä siviili- vai sotilaskäyttöön tarkoitettu lennokki.

Orpon mukaan kokonaiskuva on edelleen epäselvä.

– Kun tutkinta etenee ripeästi, saamme lisää tietoa siitä, millainen ilma-alus järven jäällä on, hän sanoo MTV Uutisille.

Pääministerin mukaan tuore havainto voi liittyä samaan ilmiöön kuin sunnuntaina, jolloin kaksi vieraan valtion droonia päätyi Suomen ilmatilaan ja putosi Kouvolan seudulle. Myöhemmin niiden todettiin olevan ukrainalaisia lennokkeja, joiden ei ollut tarkoitus päätyä Suomeen.

Jos Parikkalan tapaus on samantyyppinen, kyse voi Orpon mukaan olla samasta kehityskulusta.

– Ukraina puolustautuu ja tekee iskuja venäläiseen öljyinfrastruktuuriin meidän lähialueelle. Jos lennokki on harhautunut Suomeen, kyse on samasta ilmiöstä. Ilmiö on huolestuttava, Orpo sanoo.

