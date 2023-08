Presidentin kansliapäällikkö vastahyökkäyksestä: Voimme yllättää maailman

Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andriy Yermak toteaa Deutsche Wellen haastattelussa, ettei kukaan voi ennustaa rintaman tapahtumia, etenkään vastahyökkäykseen liittyviä. Hän on kuitenkin vakuuttunut siitä, että Ukrainan armeija voi yllättää maailman.

– Tänään kukaan ei voi ennustaa sataprosenttisesti, miten asiat kehittyvät. … Uskon, että vastahyökkäys jatkuu. Joka päivä tapahtuu ainakin jonkin verran edistystä, ja varmasti jotain, jotkut asiat muuttuvat, koska joka päivä tapahtuu jotain. Toivon, että tällä kertaa yllätämme maailman, Yermak sanoi.

Hänen mukaansa ponnistelut kehittyvät varmasti hitaammin kuin Ukraina haluaisi. Tähän on oikeutettuja syitä.

– Ensinnäkin tässä on kyse suuresta määrästä miinoitettuja alueita sekä tarvittavien asejärjestelmien puutteesta.

Lisäksi kansliapäällikkö totesi, että ukrainalaisilla on erilainen filosofia kansaansa kohtaan, mikä tekee heistä erilaisia kuin venäläiset.

– Ajattelemme kansaamme. Venäläiset eivät laske sotilaitaan, heille he ovat vain tykinruokaa, jota he heittävät lihamyllyyn. Eivätkä he edes kerää omia kaatuneitaan. Ja siksi tämä ei ole sota vain Venäjän ja Ukrainan välillä, se on maailmankatsomusten, filosofioiden ja diktatuurin sota demokratiaa vastaan, Yermak sanoi.

Hänen mukaansa ukrainalaiset eivät lopeta ennen kuin viimeinen senttimetri Ukrainan maaperästä on otettu takaisin venäläisiltä.

– Emme halua muuta kuin voiton ja rauhan palaavan maahamme, Yermak totesi.