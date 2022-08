Presidentin avustaja: Neuvottelu on kuin pelaisi venäläistä rulettia täydellä makasiinilla

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Mihailo Podoljakin mukaan rauhanneuvotteluihin ryhtymisellä ei sodan nykytilanteessa ole olemassa positiivista lopputulosta.

– Venäjän Federaation kanssa neuvotteleminen on kuin venäläisen ruletin pelaamista täydellä makasiinilla ja kohtalokkaalla lopputuloksella kaikille. Sodan jatkuminen, terrori ja rikollinen kiristys, Podoljak kirjoittaa Twitterissä.

Zelenskyi kommentoi mahdollisia rauhanneuvotteluja torstaina tavattuaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin. Kynnysehtona niiden alkamiselle hän pitää venäläisjoukkojen täyttä poistumista Ukrainasta.

Myös avustaja toistaa twiitissään Zelenskyin antaman ehdon neuvottelujen avaamiselle.

– Zelenskyi ilmoitti neuvotteluprosessin keskeiset ehdot. Pääasia – Venäjän joukkojen vetäytyminen kaikilta Ukrainan alueilta.

Negotiating with RF means playing "Russian roulette" game with a full reel and a fatal ending for everyone. War continuation, terror and criminal blackmail. @ZelenskyyUa announced the key conditions of negotiation process. The main – 🇷🇺 troops withdrawal from all 🇺🇦 territories.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 19, 2022