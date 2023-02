Postin rahtiterminaalien rahdin käsittely menee tukilakkoon

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU tukee Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n pyynnöstä kuorma-autoalan työtaistelua asettamalla Postin rahtiterminaalien rahdin käsittelyn tukilakkoon, joka alkaa 1. maaliskuuta kello 3 ja päättyy 8. maaliskuuta kello 3.

Edellinen tukilakko, joka koski kuorma-autojen ja perävaunujen purku- ja lastaustöitä päättyi tiistaina 21. helmikuuta.

AKT:n kuorma-autoalan työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt 31. tammikuuta 2023 eikä uutta sopimusta ole sovittu. AKT on jättänyt alalle lakkovaroituksen, jonka mukaan työtaistelu alkaa 1. maaliskuuta 2023 kello 3 ja päättyy 8. maaliskuuta 2023 kello 3. Kuorma-autoalan sovittelua on jatkettu maanantaina 27. helmikuuta.

Toteutuessaan PAUn tukilakko uhkaa pysäyttää rahdin käsittelyn 23:ssa Postin rahtiterminaalissa.

Palvelualojen työnantajat Palta pitää julkaisemassaan kannanotossa PAU:n toistuvia tukilakkoja kohtuuttomina ja vastuuttomina. Toteutuessaan lakon vaikutukset kohdistuisivat nytkin AKT:n työriidan ulkopuolisiin tahoihin.

– Tällainen toistuva, ylimitoitettu tukilakkoilu on vastuutonta. Kuorma-autoalan työehtosopimusneuvotteluita käydään parhaillaan sovittelijan johdolla ja sinne tulisi nyt antaa työrauha. Paltan työmarkkinajohtaja Minna Ääri sanoo tiedotteessa.

– Olemme todella pettyneitä PAU:n lakkotehtailuun. Vaikeuttamalla täysin sivullisten yritysten toimintaa ja tavallisten ihmisten arkea ei todellakaan rakenneta luottamusta työmarkkinajärjestelmään.