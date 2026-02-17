Pörssissä hyvä vire – nämä yhtiöt voivat listautua

Pääomasijoittajat ry:n tuoreen kyselyn mukaan 49 pääomasijoitustaustaisella yrityksellä nähdään potentiaalia listautua pörssiin seuraavan viiden vuoden aikana.

Pörssin viimeaikainen hyvä vire ja onnistuneet uudet listautumiset vuonna 2025 ovat lisänneet luottamusta markkinaan. Esimerkiksi syksyllä pörssiin listautunut Framery kuului pääomasijoittajien potentiaalisiin listautujiin jo usean vuoden ajan.

Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husmanin mukaan viime vuosi oli vahva listautumisvuosi sekä globaalisti että Pohjoismaissa. Suomessa aktiviteettia vauhdittivat viisi listautumisantia, joista merkittävimpänä hän mainitsee Frameryn, GRK Infran ja Posti Groupin listautumiset Nasdaq Helsinkiin.

– Ne vahvistivat Helsingin pörssin asemaa merkittävien yhtiöiden kotipaikkana ja lisäsivät sijoittajien kiinnostusta kotimaista markkinaa kohtaan. Yhdysvalloissa listautumista suunnittelevien yhtiöiden rekisteröintien määrä on kasvanut, ja Nasdaqin IPO Pulse -indeksit Yhdysvalloissa ja Ruotsissa ennakoivat listautumisaktiviteetin jatkuvan vahvana myös jatkossa, Husman toteaa tiedotteessa.

Suomen näkymät ovat edelleen positiiviset. Jos geopoliittiset jännitteet ja huolet globaalin talouden kehityksestä hellittävät ja markkinaolosuhteet paranevat, listautumisten odotetaan lisääntyvän laajasti myös kotimaassa.

– Vuosi 2025 osoitti, että Helsingin pörssi on jälleen houkutteleva kasvualusta yhtiöille, ja odotamme aktiviteetin jatkuvan, Henrik Husman sanoo.

Kotimaan talouden hidas kehitys ja kuluttajakysynnän vaimea elpyminen toimivat edelleen jarruna osalle suunnitelluista listautumisista, vaikka osakemarkkina onkin piristynyt. Kyselyn perusteella ratkaisevassa roolissa ovat yhtiöiden kannattavuusnäkymät sekä valuaatiotasot erityisesti teknologiayhtiöiden osalta.

Suurin osa kyselyn potentiaalisista listautujista tarjoaa palveluita yrityksille, ja valtaosa listan yrityksistä sijaitsee Helsingissä. Tämän vuoden 49 potentiaalisen listautujan joukosta 38 on ollut mukana listalla jo useamman vuoden ajan, ja ne voivat pian olla listautumiskypsiä.

– Useat yhtiöt ovat jo pitkään täyttäneet listautumisen edellytykset, mutta ovat odottaneet markkinaa, joka tukee sekä yhtiön kasvua että omistajien irtautumista. Markkinan piristynyt vire on tässä mielessä rohkaisevaa, vaikka toimiva osakemarkkina ja reaalitalouden elpyminen ovat edelleen ratkaisevia tekijöitä, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen sanoo.

Kuva: Pääomasijoittajat ry