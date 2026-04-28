Pörssisähkön hintaan tuntuva käänne

Pörssisähkön hinta kääntyy tiistai-iltana tuntuvaan nousuun, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.
Viime päivinä pörssisähköasiakkaat ovat päässeet nauttimaan nollahintaisesta sähköstä. Vielä tiistaina esimerkiksi kello 14-15 ja 15-16 välillä tunnin keskihinta jää 0,63 senttiin kilowattitunnilta. Sen sijaan kello 18-19 välillä keskihinta on noussut 2,03 senttiin kilowattitunnilta. Kello 21 alkaen tunnin keskihinta on jo 6,02 senttiä kilowattitunnilta.
Hinnat jatkavat nousemistaan huomenna keskiviikkona. Esimerkiksi kello 7-8 välillä tunnin keskihinta on 14,99 senttiä kilowattitunnilta. Keskihinnaltaan aamun kallein tunti on kello 8-9 välillä, 15,05 senttiä kilowattitunnilta.
Keskiviikkona hinnat lähtevät laskuun ennen puoltapäivää, mutta kääntyvät uuteen nousuun alkuillasta. Esimerkiksi kello 19-20 välillä sähkö maksaa keskimäärin 10,21 senttiä kilowattitunnilta.
Hinnat sisältävät sähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua tai mahdollista kuukausimaksua.
Pörssisähkön hinta määräytyy kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Hinta voi vaihdella äkillisestikin kysynnässä ja tarjonnassa tapahtuvien muutosten seurauksena. Kalleimmillaan hinta voi nousta jopa yli viiteen euroon kilowattitunnilta.
Pitkän aikavälin hintatiedot osoittavat, että pörssisähkö tulee valtaosalle kotitalouksista edullisimmaksi vaihtoehdoksi yksittäisistä hintapiikeistä huolimatta.