Pörssisähkön hinta putoaa tuntuvasti huomenna tiistaina, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.
Halvimmat tunnit ajoittuvat tiistai-iltapäivään, jolloin sähkön hinta liikkuu nollan tuntumassa. Esimerkiksi kello 14-15 välillä sähkö maksaa keskimäärin 0,73 senttiä ja kello 15-16 välillä 0,82 senttiä kilowattitunnilta. Kello 16-17 tunnin keskihinta on 0,69 senttiä kilowattitunnilta.
Ero maanantain hintoihin on tuntuva, sillä maanantaina pörssisähkön vuorokausittainen keskihinta on 8,56 senttiä kilowattitunnilta. Koko tiistain keskihinta on 5,84 senttiä kilowattitunnilta. Tiistain keskiarvohintaa nostaa se, että sähkö maksaa vielä aamulla yli kymmenen senttiä kilowattitunnilta.
Tarkat varttikohtaiset hinnat ovat nähtävillä alla olevalla grafiikalla.
Hinnat sisältävät sähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua tai mahdollista kuukausimaksua.
Pörssisähkön hinta määräytyy kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Hinta voi vaihdella äkillisestikin kysynnässä ja tarjonnassa tapahtuvien muutosten seurauksena. Kalleimmillaan hinta voi nousta jopa yli viiteen euroon kilowattitunnilta.
Pitkän aikavälin hintatiedot osoittavat, että pörssisähkö tulee valtaosalle kotitalouksista edullisimmaksi vaihtoehdoksi yksittäisistä hintapiikeistä huolimatta.