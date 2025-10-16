Pörssisähkön hinta nousee rajusti perjantaina, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.

Vielä aamuviideltä sähkö maksaa tasan kaksi senttiä kilowattitunnilta. Aamulla hinta lähtee tuntuvaan nousuun ja kello 6 alkaen sähkö maksaa 6,10 senttiä. Kello 6.45 alkaen hinta on noussut jo 26,30 senttiin kilowattitunnilta.

Ero torstain hintoihin on merkittävä, sillä torstaina sähkö on ollut osan vuorokaudesta jopa miinushintaista.

Hintojen heilunta jatkuu koko vuorokauden ajan. Kello 7.45 alkaen sähkö maksaa 36,70 senttiä kilowattitunnilta ja kello 8,45 alkaen 38,10 senttiä kilowattitunnilta.

Kalleimmat tunnit osuvat aamulle, minkä jälkeen hinnat kääntyvät laskuun. Esimerkiksi kello 12 alkaen sähkö maksaa 22,10 senttiä ja kello 15 alkaen 17,80 senttiä kilowattitunnilta. Hinnoissa on suurta heiluntaa jopa 15 minuutin välein koko iltapäivän ja illan ajan. Loppuillasta sähkön hinta lähtee tuntuvaan laskuun. Esimerkiksi kello 21 alkaen sähkö maksaa 18,30 senttiä ja kello 22 alkaen 12,50 senttiä kilowattitunnilta.

Hinnat sisältävät sähkön pörssihinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua eikä mahdollista kuukausimaksua.

Pörssisähkön hinta voi vaihdella äkillisesti jopa saman vuorokauden aikana. Kantaverkkoyhtiö Fingridin markkinaratkaisujen yksikön päällikkö Maarit Uusitalo kertoo tässä Verkkouutisten jutussa, mistä äkilliset hinnannousut ja -laskut voivat johtua.

