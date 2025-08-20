Pörssisähkön hinta nousee poikkeuksellisen ylös

Pörssisähkö on huomenna torstaina poikkeuksellisen kallista. Asia ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.

Kalleimmillaan sähkö on huomenna illalla kello 19-20 välisenä aikana, jolloin se maksaa 33,9 senttiä kilowattitunnilta. Hinta on poikkeuksellisen korkea kesäaikaan.

Hinta pysyttelee korkeana myös loppuillan ajan. Esimerkiksi kello 20 alkaen sähkö maksaa 31,4 ja kello 21 alkaen 22,6 senttiä kilowattitunnilta. Vuorokauden viimeisenä tuntina (kello 23-24) sähkö maksaa 16,6 senttiä kilowattitunnilta.

Hintaero on huomattava keskiviikon hintoihin, jolloin sähkön hinta pysyttelee lähes koko vuorokauden ajan alle kymmenessä sentissä kilowattitunnilta.

Sähkö ei ole halpaa huomenna torstaina myöskään aamulla eikä aamupäivällä. Aamukuudelta alkaen sähkö maksaa 18,3 senttiä kilowattitunnilta. Kello 9-10 välillä sähkö maksaa 28,1 ja kello 12-13 välillä 14,2 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähkön hinta voi vaihdella äkillisesti jopa saman vuorokauden aikana. Kantaverkkoyhtiö Fingridin markkinaratkaisujen yksikön päällikkö Maarit Uusitalo kertoo tässä Verkkouutisten jutussa, mistä äkilliset hinnannousut ja -laskut voivat johtua.

Tässä artikkelissa esitetyt hinnat sisältävät sähkön pörssihinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua tai mahdollista kuukausimaksua.

LUE MYÖS:

Näin pienennät sähkölaskua: Selvitimme kodin pahimmat energiasyöpöt

Suuri enemmistö tekee jo näin: Sähkölasku pienenee yllättävän helposti

Tämä sähkösopimus on lähes aina halvin – ekonomisti kumoaa yleisen harhaluulon

Pörssisähkön hinta voi vaihdella äkillisesti – nämä tekijät nostavat hinnan pilviin