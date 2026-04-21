Pörssisähkö on pian lähes ilmaista

Pörssisähkön hinta painuu huomenna keskiviikkona miinushintaiseksi, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.

Sähkön hinta pysyy matalalla koko vuorokauden ajan. Esimerkiksi aamuyön tunteina sähkö maksaa tasan 0,00 senttiä kilowattitunnilta.

Aamun niin sanotusti kallein tunti on kello 8-9 välillä, jolloin sähkön tuntikohtainen keskihinta on 0,52 senttiä. Aamun jälkeen hinnat kääntyvät jälleen laskuun ja painuvat iltapäivällä miinuksen puolelle.

Hinnat kääntyvät lievään laskuun alkuillasta. kello 18-19 välillä sähkö maksaa keskimäärin 0,25 senttiä ja kello 21-22 välillä 0,39 senttiä kilowattitunnilta.

Vuorokauden kalleimmat tunnit ajoittuvat vuorokauden viimeisiin tunteihin. Silloinkin hinta pysyttelee alle eurossa: kello 23-24 välillä sähkö maksaa keskimäärin 0,57 senttiä kilowattitunnilta.

Tarkat varttikohtaiset hinnat esitetään alla olevassa grafiikassa.

Hinnat sisältävät sähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua tai mahdollista kuukausimaksua. Tästä johtuen pörssisähkö ei ole asiakkailleen aivan ilmaista nollahinnoista huolimatta.

Pörssisähkön hinta määräytyy kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Hinta voi vaihdella äkillisestikin kysynnässä ja tarjonnassa tapahtuvien muutosten seurauksena. Kalleimmillaan hinta voi nousta jopa yli viiteen euroon kilowattitunnilta.

Pitkän aikavälin hintatiedot osoittavat, että pörssisähkö tulee valtaosalle kotitalouksista edullisimmaksi vaihtoehdoksi yksittäisistä hintapiikeistä huolimatta.