Pörssisähkö on illalla poikkeuksellisen kallista

Pörssisähkön hinta nousee keskiviikkoiltana poikkeuksellisen korkealle. Asia ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.

Sähkön hinta on korkeimmillaan kello 20-21 välisenä aikana, jolloin se maksaa 28 senttiä kilowattitunnilta. Näin korkeat lukemat ovat harvinaisia kesäkuukausina.

Hinnat kääntyvät laskuun heti kalleimman tunnin jälkeen. Kello 21 alkaen sähkö maksaa 22,6 ja kello 22 alkaen 18,4 senttiä kilowattitunnilta. Vuorokauden viimeisen tunnin (23-24) ajan sähkö maksaa 15 senttiä kilowattitunnilta.

Vielä alkuiltapäivästä sähkön hinnat ovat edullisia. Esimerkiksi kello 14 alkaen sähkö maksaa 4,8 senttiä kilowattitunnilta. Hinnat lähtevät asteittain nousuun kello 15 alkaen ja saavuttavat huippunsa kello 20.

Pörssisähkön hinta voi vaihdella äkillisesti jopa saman vuorokauden aikana. Kantaverkkoyhtiö Fingridin markkinaratkaisujen yksikön päällikkö Maarit Uusitalo kertoo tässä Verkkouutisten jutussa, mistä äkilliset hinnannousut ja -laskut voivat johtua.

Tässä artikkelissa esitetyt hinnat sisältävät sähkön pörssihinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua tai mahdollista kuukausimaksua.

LUE MYÖS:

Näin pienennät sähkölaskua: Selvitimme kodin pahimmat energiasyöpöt

Suuri enemmistö tekee jo näin: Sähkölasku pienenee yllättävän helposti

Tämä sähkösopimus on lähes aina halvin – ekonomisti kumoaa yleisen harhaluulon

Pörssisähkön hinta voi vaihdella äkillisesti – nämä tekijät nostavat hinnan pilviin