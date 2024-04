Pommittajat iskevät Ukrainaan Suomen läheltä – Norjan hävittäjät kohtasivat venäläiset taivaalla

Norjan ilmavoimien F-35-hävittäjät nousivat keskiviikkona taivaalle kohtaamaan Venäjän Tu-95MS-pommikoneita. Pitkän kantaman pommittajia käytetään jatkuvasti ohjusiskuissa Ukrainaan.

Asiasta tässä kertovan Barents Observerin mukaan Suomen rajan lähellä Murmanskin eteläpuolella sijaitsevasta Olenjan lentotukikohdasta lähteneet pommittajat lensivät kuitenkin tällä kertaa länteen Barentsinmeren ja Norjanmeren yli. Ukrainaan suuntautuvilla hyökkäyslennoilla koneet lähtevät etelään.

Noin 160 kilometrin päässä Suomen itärajasta sijaitsevasta Olenjasta on viimeisen vuoden aikana lennetty runsaasti hyökkäystehtäviä Ukrainaan. Venäjä on siirtänyt tukikohtaan paljon lentokalustoa. Syyksi on arveltu Ukrainan lennokki-iskujen pelko. Yhä uskaliaammat ja kyvykkäämmät iskut ulottuvat syvälle Venäjän alueelle eikä Moskova ole toistaiseksi onnistunut juuri suitsimaan niitä.

Helsingin Sanomat julkaisi maaliskuun lopussa satelliittikuvia, joiden perusteella Olenjassa on nyt noin 60 sotilaskonetta ja helikopteria.

Barents Observerin mukaan norjalaisten hävittäjien nyt tunnistamat koneet ja miehistöt ovat samoja, jotka ovat suorittaneet viimeisen vuoden aikana useita risteilyohjusiskuja Ukrainaan.

Verkkouutiset on kertonut Olenjan käytöstä Ukraina-iskuihin aiemmin tässä jutussa.